Ford показал Fordzilla P1 — суперкар, на котором не удастся прокатиться

Проект стартовал ещё в марте нынешнего года, когда концерн опубликовал в соцсетях форму для голосо­вания по различным нюансам конструкции прототипа: предпочти­тель­ные решения пред­лагалось определить самим игрокам. В итоге в голосо­вании поучаст­вовали почти четверть миллиона человек.

Отличительными особен­ностями внешности Fordzilla стали развитые колёсные арки, отсут­ствие заднего аэро­динами­ческого оперения (это позволяет разглядеть подвеску) и большой прозрачный колпак кабины: он призван вызывать ассоциации с реактив­ными истребите­лями. Минимали­стичный двух­местный интерьер отличается встроенным в ступицу рулевого колеса медиа­экраном. Кроме того, упоминаются некие «всплывающие» информаци­онные уведом­ления, которые водитель и штурман могут считывать боковым зрением.

Какую именно силовую установку предполагается задействовать на прототипе, не уточняется: объявлены лишь габариты — 4731х2000х895 милли­метров. Кроме того, неизвестно, для какого именно симулятора создан Fordzilla. В Ford между тем особо отмечают, что разработка виртуаль­ного прототипа велась полностью удалённо: члены команды дизайнеров, находящи­еся в пяти разных странах, ни разу не встречались между собой.