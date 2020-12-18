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Ford показал Fordzilla P1 — суперкар, на котором не удастся прокатиться

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford пред­ставила изображения суперкара Fordzilla P1, который существует только в виде полно­размерного макета и как виртуаль­ная машина для компьютерной игры. Это первый прототип подобного плана, ставший плодом прямого сотруд­ничества с геймерами.

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  • Проект стартовал ещё в марте нынешнего года, когда концерн опубликовал в соцсетях форму для голосо­вания по различным нюансам конструкции прототипа: предпочти­тель­ные решения пред­лагалось определить самим игрокам. В итоге в голосо­вании поучаст­вовали почти четверть миллиона человек.

  • Отличительными особен­ностями внешности Fordzilla стали развитые колёсные арки, отсут­ствие заднего аэро­динами­ческого оперения (это позволяет разглядеть подвеску) и большой прозрачный колпак кабины: он призван вызывать ассоциации с реактив­ными истребите­лями. Минимали­стичный двух­местный интерьер отличается встроенным в ступицу рулевого колеса медиа­экраном. Кроме того, упоминаются некие «всплывающие» информаци­онные уведом­ления, которые водитель и штурман могут считывать боковым зрением.

  • Какую именно силовую установку предполагается задействовать на прототипе, не уточняется: объявлены лишь габариты — 4731х2000х895 милли­метров. Кроме того, неизвестно, для какого именно симулятора создан Fordzilla. В Ford между тем особо отмечают, что разработка виртуаль­ного прототипа велась полностью удалённо: члены команды дизайнеров, находящи­еся в пяти разных странах, ни разу не встречались между собой.

  • Накануне ещё одна компания показала полно­размерный макет футури­стиче­ского спорткара. Придуманный студентом колледжа искусств Nissan GT-R 2050 года предполагает управление лёжа на животе и возмож­ность чтения мыслей.

Хотели бы построить машину для игры по своему вкусу?

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