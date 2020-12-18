Ford показал Fordzilla P1 — суперкар, на котором не удастся прокатиться
Дмитрий Елизаров
Компания Ford представила изображения суперкара Fordzilla P1, который существует только в виде полноразмерного макета и как виртуальная машина для компьютерной игры. Это первый прототип подобного плана, ставший плодом прямого сотрудничества с геймерами.
Проект стартовал ещё в марте нынешнего года, когда концерн опубликовал в соцсетях форму для голосования по различным нюансам конструкции прототипа: предпочтительные решения предлагалось определить самим игрокам. В итоге в голосовании поучаствовали почти четверть миллиона человек.
Отличительными особенностями внешности Fordzilla стали развитые колёсные арки, отсутствие заднего аэродинамического оперения (это позволяет разглядеть подвеску) и большой прозрачный колпак кабины: он призван вызывать ассоциации с реактивными истребителями. Минималистичный двухместный интерьер отличается встроенным в ступицу рулевого колеса медиаэкраном. Кроме того, упоминаются некие «всплывающие» информационные уведомления, которые водитель и штурман могут считывать боковым зрением.
Какую именно силовую установку предполагается задействовать на прототипе, не уточняется: объявлены лишь габариты — 4731х2000х895 миллиметров. Кроме того, неизвестно, для какого именно симулятора создан Fordzilla. В Ford между тем особо отмечают, что разработка виртуального прототипа велась полностью удалённо: члены команды дизайнеров, находящиеся в пяти разных странах, ни разу не встречались между собой.
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