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Ford создал браслеты, чтобы рабочие не подходили друг к другу

Новости

Николай Андреев

Компания Ford разработала вибрирующие браслеты, которые помогают соблюдать необходимое расстояние между людьми во время пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, их уже начали тестировать на группе добровольцев завода в Мичигане.

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  • Единственная функция устройства — предупреждение о том, что нарушена безопасная дистанция. Вибрация начинается, когда расстояние между двумя браслетами сокращается до шести футов (1,83 метра). Такое расстояние по введённым в США правилам должны соблюдать люди для борьбы с распро­странением коронавируса.

  • Если тестирование пройдёт успешно, Ford планирует начать массовое произ­водство браслетов, когда все пред­приятия компании вернутся к полноценной работе. Это случится не раньше, чем в середине мая.

  • Ford полностью прекратил производство автомобилей во время пандемии, и сейчас несколько американских заводов выпускают респираторы, аппараты искус­ственной вентиляции лёгких и прочее медицинское оборудо­вание. Все рабочие предприятий обязаны ежедневно заполнять формы о состоянии своего здоровья и здоровья близких, а на пред­приятиях регулярно измеряют температуру сотрудников с помощью бесконтактных термометров.

Стоит продавать такие браслеты по всему миру?

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