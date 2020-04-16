Ford создал браслеты, чтобы рабочие не подходили друг к другу

Единственная функция устройства — предупреждение о том, что нарушена безопасная дистанция. Вибрация начинается, когда расстояние между двумя браслетами сокращается до шести футов (1,83 метра). Такое расстояние по введённым в США правилам должны соблюдать люди для борьбы с распро­странением коронавируса.

Если тестирование пройдёт успешно, Ford планирует начать массовое произ­водство браслетов, когда все пред­приятия компании вернутся к полноценной работе. Это случится не раньше, чем в середине мая.