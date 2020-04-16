Ford создал браслеты, чтобы рабочие не подходили друг к другу
Николай Андреев
Компания Ford разработала вибрирующие браслеты, которые помогают соблюдать необходимое расстояние между людьми во время пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, их уже начали тестировать на группе добровольцев завода в Мичигане.
Единственная функция устройства — предупреждение о том, что нарушена безопасная дистанция. Вибрация начинается, когда расстояние между двумя браслетами сокращается до шести футов (1,83 метра). Такое расстояние по введённым в США правилам должны соблюдать люди для борьбы с распространением коронавируса.
Если тестирование пройдёт успешно, Ford планирует начать массовое производство браслетов, когда все предприятия компании вернутся к полноценной работе. Это случится не раньше, чем в середине мая.
Ford полностью прекратил производство автомобилей во время пандемии, и сейчас несколько американских заводов выпускают респираторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и прочее медицинское оборудование. Все рабочие предприятий обязаны ежедневно заполнять формы о состоянии своего здоровья и здоровья близких, а на предприятиях регулярно измеряют температуру сотрудников с помощью бесконтактных термометров.