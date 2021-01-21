Компания Ford запретила поставщикам фотографировать её новинки
Дмитрий Елизаров
Компания Ford намерена активизировать борьбу с утечками информации, которые происходят на стадии подготовки новых моделей к выходу на рынок. Как пишет Automotive News, производитель направил своим поставщикам компонентов меморандум с требованием сохранять секреты Ford.
В документе, в частности, указывается, что нельзя фотографировать компоненты автомобилей на производственных линиях до момента их официальной премьеры, испытательные машины или прототипы. Ford отмечает, что имеет право привлечь поставщиков к ответственности за ущерб, причинённый утечками информации, а негативное влияние этих утечек на бизнес просто невозможно переоценить.
При этом в документе не называются конкретно ни одна компания-поставщик, а также не приводится ни одного примера подобных утечек.
Ранее благодаря фотографии, сделанной на производственной линии, были рассекречены намерения Ford по выпуску легкового пикапа Maverick на базе кроссовера Bronco Sport.