Компания Ford запретила поставщикам фотографировать её новинки

В документе, в частности, указывается, что нельзя фотографировать компоненты автомобилей на производственных линиях до момента их официальной премьеры, испытательные машины или прототипы. Ford отмечает, что имеет право привлечь поставщиков к ответственности за ущерб, причинённый утечками информации, а негативное влияние этих утечек на бизнес просто невозможно переоценить.