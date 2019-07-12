Ford позаимствует платформу VW для электромобилей

В рамках нового соглашения Ford получит доступ к платформе MEB , создан­ной концерном Volkswagen для электри­ческих автомо­билей. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году. Производ­ство наладят на заводе Ford в немецком городе Кельн. Всего за шесть лет концерн планирует продать в Европе 600 тысяч электро­мобилей.

Volkswagen, в свою очередь, вложит 2,6 миллиарда долларов в компанию Argo AI, которая разраба­тывает систему авто­пилота четвёр­того уровня (езда без вмешатель­ства водителя в большин­стве ситуаций). В рамках сделки в течение ближайших трёх лет немцы выкупят у амери­канцев акции компании на 500 милли­онов долларов – тогда Volkswagen и Ford будут иметь равные доли в Argo AI. Суммарные инвестиции составят 7 милли­ардов долларов, а штат разработ­чиков автопилота вырастет с 500 до 700 человек.