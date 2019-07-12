Ford позаимствует платформу VW для электромобилей
Николай Андреев
Ford и Volkswagen объявили о расширении сотрудничества, о котором эти компании договорились ещё в начале года. Автогиганты объединят усилия не только в сфере коммерческого транспорта, но и в разработке электромобилей и беспилотников.
В рамках нового соглашения Ford получит доступ к платформе MEB, созданной концерном Volkswagen для электрических автомобилей. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году. Производство наладят на заводе Ford в немецком городе Кельн. Всего за шесть лет концерн планирует продать в Европе 600 тысяч электромобилей.
Volkswagen, в свою очередь, вложит 2,6 миллиарда долларов в компанию Argo AI, которая разрабатывает систему автопилота четвёртого уровня (езда без вмешательства водителя в большинстве ситуаций). В рамках сделки в течение ближайших трёх лет немцы выкупят у американцев акции компании на 500 миллионов долларов – тогда Volkswagen и Ford будут иметь равные доли в Argo AI. Суммарные инвестиции составят 7 миллиардов долларов, а штат разработчиков автопилота вырастет с 500 до 700 человек.
О сотрудничестве в сфере коммерческого транспорта компании договорились в январе: Ford займётся созданием среднеразмерного пикапа (преемник Ford Ranger и VW Amarok) и фургона (на замену Transit Custom и Transporter), а Volkswagen сделает «каблук» (наследников Transit Connect и Caddy). Все модели будут продаваться под обоими брендами на мировом рынке. Первые автомобили, выпущенные в рамках партнёрства, появятся в 2022 году.