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Ford позаимствует платформу VW для электромобилей

Новости

Николай Андреев

Ford и Volkswagen объявили о расширении сотрудничества, о котором эти компании договори­лись ещё в начале года. Авто­гиганты объединят усилия не только в сфере коммерче­ского транспорта, но и в разработке электро­мобилей и беспилот­ников.

Президент концерна Volkswagen Герберт Дисс и глава Ford Джим Хэкетт сидят в макете электромобиля, созданного на платформе MEB

  • В рамках нового соглашения Ford получит доступ к платформе MEB, создан­ной концерном Volkswagen для электри­ческих автомо­билей. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году. Производ­ство наладят на заводе Ford в немецком городе Кельн. Всего за шесть лет концерн планирует продать в Европе 600 тысяч электро­мобилей.

  • Volkswagen, в свою очередь, вложит 2,6 миллиарда долларов в компанию Argo AI, которая разраба­тывает систему авто­пилота четвёр­того уровня (езда без вмешатель­ства водителя в большин­стве ситуаций). В рамках сделки в течение ближайших трёх лет немцы выкупят у амери­канцев акции компании на 500 милли­онов долларов – тогда Volkswagen и Ford будут иметь равные доли в Argo AI. Суммарные инвестиции составят 7 милли­ардов долларов, а штат разработ­чиков автопилота вырастет с 500 до 700 человек.

О сотрудничестве в сфере коммерче­ского транспорта компании договори­лись в январе: Ford займётся созданием средне­размерного пикапа (преемник Ford Ranger и VW Amarok) и фургона (на замену Transit Custom и Transporter), а Volkswagen сделает «каблук» (наследников Transit Connect и Caddy). Все модели будут продаваться под обоими брендами на мировом рынке. Первые автомо­били, выпущенные в рамках партнёр­ства, появятся в 2022 году.

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