Видео: Ford Bronco Sport и Toyota RAV4 сошлись в песчаном дрэге
Дмитрий Елизаров
Издание Motor1 устроило для популярных вседорожников Ford Bronco Sport и Toyota RAV4 необычное состязание. Кроссоверы померились ускорением в гонке на прямой, но состоялась она не на асфальтированной трассе, а на дне высохшего озера.
Оба кроссовера участвовали в испытании в комплектациях, подготовленных к бездорожью, — Badlands в случае с Bronco Sport и TRD Off-road для Toyota. Кроссовер от Ford в этом исполнении получает, например, расширенный набор режимов работы силовой установки и вседорожную резину на нарочито аскетичных дисках, а RAV4 — усиленную подвеску и также более «зубастые» шины.
При этом у Ford Bronco Sport имеется очевидное превосходство в характеристиках. Его двухлитровая «турбочетвёрка» развивает в американской спецификации 250 л.с. и 374 Нм, а Toyota RAV4 укомплектована более крупным (2,5 литра), но атмосферным мотором с отдачей в 203 л.с. и 250 Нм. Оба соперника снабжены восьмидиапазонными «автоматами» и системами полного привода. На стороне японского кроссовера небольшая разница в весе: RAV4 на 25 килограммов легче.
Но это RAV4 не спасло. Не помогло Тойоте выиграть даже опоздание на старте первого заезда, когда пилот Ford Bronco Sport несколько замешкался. Отставание составило несколько десятков метров. Во втором заезде более своевременный старт и спортивный режим работы трансмиссии позволили пилоту RAV4 сократить разрыв на финише, но выиграть всё равно не получилось.
Один из самых необычных дрэг-заездов был организован YouTube-каналом Hoonigan в марте. Устроители выставили на старт армейский тягач, аэродромную пожарную машину и тяжёлый пикап с прицепом, загруженным тремя автомобилями.