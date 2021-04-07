Видео: Ford Bronco Sport и Toyota RAV4 сошлись в песчаном дрэге

Оба кроссовера участвовали в испытании в комплектациях, подготов­ленных к бездорожью, — Badlands в случае с Bronco Sport и TRD Off-road для Toyota. Кроссовер от Ford в этом исполнении получает, например, расширенный набор режимов работы силовой установки и вседорожную резину на нарочито аскетичных дисках, а RAV4 — усиленную подвеску и также более «зубастые» шины.

При этом у Ford Bronco Sport имеется очевидное превосходство в характе­ристиках. Его двухлитровая «турбо­четвёрка» развивает в американской специ­фикации 250 л.с. и 374 Нм, а Toyota RAV4 укомп­лектована более крупным (2,5 литра), но атмосферным мотором с отдачей в 203 л.с. и 250 Нм. Оба соперника снабжены восьми­диапазонными «автоматами» и системами полного привода. На стороне японского кроссовера небольшая разница в весе: RAV4 на 25 килограммов легче.

Но это RAV4 не спасло. Не помогло Тойоте выиграть даже опоздание на старте первого заезда, когда пилот Ford Bronco Sport несколько замешкался. Отставание составило несколько десятков метров. Во втором заезде более свое­временный старт и спортивный режим работы трансмиссии позволили пилоту RAV4 сократить разрыв на финише, но выиграть всё равно не получилось.