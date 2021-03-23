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Tesla заявила, что её Model Y круче, чем Ford Mach-E. Что ответили в Ford

Новости

Дмитрий Елизаров

Словесная баталия разыгралась в Twitter между одним из топ-менеджеров Ford и инвестором компании Tesla. Как пишет Carscoops, камнем преткно­вения изначально стала попытка противо­поставить электро­кроссоверы Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y, но позже в ход пошли и более серьёзные обвинения — в том числе и в торговле «пустышками».

  • Инвестор Tesla Росс Гербер в своём аккаунте в Twitter попросил Ford перестать сравнивать их Mach-E с кроссовером Model Y. По его словам, это просто бесполезно, так как это несравнимые продукты. Кроме того, Гербер заявил, что Ford должен вернуть покупателям Mach-E те деньги, которые дилеры марки «накручивают» сверх заводской цены: он сравнил эту схему с кражей.

  • В комментариях к твиту отметился глава отдела коммуникаций Ford Майк Левин, который заявил, что сравне­ниями занимается не Ford, а средства массовой информации. В свою очередь, он посоветовал фирме Tesla вернуть своим покупателям средства, потраченные на систему Full Self-Driving (компания называет её «авто­пилотом», но при этом полноценной системой автономного управ­ления она не является). Левин употребил термин vaporware — так называют продукт анонсиро­ванный, но не выпущенный на рынок (проще говоря, «пустышку»).

  • Кроме того, Левин заявил, что любой потенци­альный покупатель Mach-E, столкнув­шийся с неадекватной наценкой дилера, может обращаться лично к нему — и Майк поможет найти другого дилера. А вот в реаль­ности шанса найти обещанный компанией Tesla «автопилот» Левин усомнился.

  • В свою очередь Илон Маск не раз отмечал, что, несмотря на название, функция Full Self-Driving не превращает Tesla в полноценный беспилотник. Согласно его твиту от 13 марта, бета-версия этой системы была удалена с некоторых машин, так как водители, её использо­вавшие, недостаточно внимательно следили за дорогой. По словам Маска, никаких инцидентов зафиксиро­вано не было, а некую новую технологию в этой сфере Tesla представит в апреле.

  • В середине марта стало известно ещё об одной аварии, причиной которой может оказаться некорректная работа бортовых систем Tesla: электрокар врезался в стоявшую на обочине дороги полицейскую машину.

А вы что выбрали бы: Ford Mach-E или Tesla Model Y?

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