Tesla заявила, что её Model Y круче, чем Ford Mach-E. Что ответили в Ford
Дмитрий Елизаров
Словесная баталия разыгралась в Twitter между одним из топ-менеджеров Ford и инвестором компании Tesla. Как пишет Carscoops, камнем преткновения изначально стала попытка противопоставить электрокроссоверы Ford Mustang
Инвестор Tesla Росс Гербер в своём аккаунте в Twitter попросил Ford перестать сравнивать их Mach-E с кроссовером Model Y. По его словам, это просто бесполезно, так как это несравнимые продукты. Кроме того, Гербер заявил, что Ford должен вернуть покупателям Mach-E те деньги, которые дилеры марки «накручивают» сверх заводской цены: он сравнил эту схему с кражей.
Dear Ford. It serves no value to try to compare the Mach e to a tesla. It is not and it’s not close. Also. It will serve you to not have your dealers ripping off EV customers with BS $5000 fees. You should return the money to the customers you ripped off. @mrlevine $F $TSLA— Ross Gerber (@GerberKawasaki) March 21, 2021
В комментариях к твиту отметился глава отдела коммуникаций Ford Майк Левин, который заявил, что сравнениями занимается не Ford, а средства массовой информации. В свою очередь, он посоветовал фирме Tesla вернуть своим покупателям средства, потраченные на систему Full Self-Driving (компания называет её «автопилотом», но при этом полноценной системой автономного управления она не является). Левин употребил термин vaporware — так называют продукт анонсированный, но не выпущенный на рынок (проще говоря, «пустышку»).
Why would Ford have to compare? Don’t listen to me. Listen to the media. And return those $10K full-self driving deposits. Mach-E customers drive away with a car. Tesla customers drive off with vaporware. https://t.co/bpC8JRNTR1 https://t.co/y3ZOcIos3H— Mike Levine (@mrlevine) March 21, 2021
Кроме того, Левин заявил, что любой потенциальный покупатель
Mach-E,столкнувшийся с неадекватной наценкой дилера, может обращаться лично к нему — и Майк поможет найти другого дилера. А вот в реальности шанса найти обещанный компанией Tesla «автопилот» Левин усомнился.
В свою очередь Илон Маск не раз отмечал, что, несмотря на название, функция Full Self-Driving не превращает Tesla в полноценный беспилотник. Согласно его твиту от 13 марта, бета-версия этой системы была удалена с некоторых машин, так как водители, её использовавшие, недостаточно внимательно следили за дорогой. По словам Маска, никаких инцидентов зафиксировано не было, а некую новую технологию в этой сфере Tesla представит в апреле.
FSD Beta has now been expanded to ~2000 owners & we’ve also revoked beta where drivers did not pay sufficient attention to the road. No accidents to date.— Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2021
Next significant release will be in April. Going with pure vision — not even using radar. This is the way to real-world AI.
В середине марта стало известно ещё об одной аварии, причиной которой может оказаться некорректная работа бортовых систем Tesla: электрокар врезался в стоявшую на обочине дороги полицейскую машину.