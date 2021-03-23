Tesla заявила, что её Model Y круче, чем Ford Mach-E. Что ответили в Ford

Кроме того, Левин заявил, что любой потенци­альный покупатель Mach-E, столкнув­шийся с неадекватной наценкой дилера, может обращаться лично к нему — и Майк поможет найти другого дилера. А вот в реаль­ности шанса найти обещанный компанией Tesla «автопилот» Левин усомнился.

В свою очередь Илон Маск не раз отмечал, что, несмотря на название, функция Full Self-Driving не превращает Tesla в полноценный беспилотник. Согласно его твиту от 13 марта, бета-версия этой системы была удалена с некоторых машин, так как водители, её использо­вавшие, недостаточно внимательно следили за дорогой. По словам Маска, никаких инцидентов зафиксиро­вано не было, а некую новую технологию в этой сфере Tesla представит в апреле.