В России прекратилась сборка моделей Ford Fiesta, Ecosport и Mondeo

В начале июня на СП «Ford Sollers» в Набережных Челнах завершилось производство двух моделей Ford — Fiesta и Ecosport, сообщает агентство «ТАСС». Одновременно компания свернула выпуск двигателей на заводе в Елабуге.

На другом предприятии компании Ford, во Всеволожске, прекращена сборка модели Mondeo, а к середине июня остановится и выпуск «Фокусов». После отгрузки произведённой продукции завод закроется, а в сентябре 2019 года будут готовы документы для его продажи.

Производственная мощность завода во Всеволожске превышает 160 тысяч автомобилей в год, на заводе в Набережных Челнах этот показатель достигал 110 тысяч машин в год. В Елабуге компания собиралась выпускать до 85 тысяч двигателей в год. По планам СП «Ford Sollers», производство в Татарстане модернизируют: в дальнейшем там станут производить Ford Transit. Легковые автомобили Ford в России больше продаваться не будут.