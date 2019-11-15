Ford против Ferrari: что вы знаете про битву на Ле-Мане

Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл уже вовсю гоняют на экранах кинотеатров страны в качестве героев киноленты «Ford против Ferrari», а мы по этому случаю предлагаем проверить и обогатить свои знания о самом эпичном противостоянии в истории автогонок. У нас к вам десять вопросов, и если вы ответите правильно на большинство из них, то получите шанс выиграть билеты на закрытый показ киноленты в Москве. Удачи!