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Ford против Ferrari: что вы знаете про битву на Ле-Мане

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Команда Авто.ру

Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл уже вовсю гоняют на экранах кинотеатров страны в качестве героев киноленты «Ford против Ferrari», а мы по этому случаю предлагаем проверить и обогатить свои знания о самом эпичном противостоянии в истории автогонок. У нас к вам десять вопросов, и если вы ответите правильно на большинство из них, то получите шанс выиграть билеты на закрытый показ киноленты в Москве. Удачи!

  • Помните, с чего вообще началась история, и почему Ford вдруг решил бросить вызов Ferrari? В конце концов, эти два бренда сложно назвать прямыми конкурентами...

  • И чем же была продиктована обида Генри на Энцо?

  • Первоначально над проектом Ford GT40 работал гениальный английский гоночный инженер Эрик Бродли. Какая гоночная команда середины XX века обязана ему своими успехами?

  • А знаете ли вы, что означают цифры в названии Ford GT40?

  • А теперь давайте вспомним, что означал индекс главного «фордовского» соперника — Ferrari 330...

  • Поначалу американские Ford GT40 ехали быстро, но не очень долго, и потому проигрывали итальянским машинам. Победа Ferrari в Ле-Мане 1965 года — до сих пор их последний успех на знаменитой французской трассе. Но благодаря каким ещё событиям та гонка вошла в историю?

  • Когда GT40 всё-таки набрал ход, то американцев уже было не остановить! А победа Ford GT40 на Ле-Мане 1967 года положила начало традиции, которую гонщики чтут и по сей день. О чём речь?

  • На поражение в Ле-Мане 1966 года Ferrari красиво ответила зимой 1967-го, начисто переиграв Ford на 24-часовой гонке в американской Дайтоне. В честь эпической победы (Ferrari 330 заняли весь пьедестал) в Маранелло сделали... Что же они сделали?

  • Последняя победа Ford GT40 на Ле-Мане 1969 года также вошла в гоночный фольклор. Но благодаря каким событиям?

  • И как же назывался автомобиль, который пришёл на смену Ford GT40?

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