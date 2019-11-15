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Ford против Ferrari: навещаем героев и гоняем на наследниках

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Прошло уже больше шестидесяти лет, а это противостояние по-прежнему будоражит мир. О великой битве Форда и Феррари в Ле-Мане даже сняли голливудский фильм, а мы съездили туда, где всё случилось, и познакомились с теми самыми машинами! 

А потом нашли их наследников, выпущенных через полвека, и от души прохватили по гоночной трассе. Что на самом деле может Ford против Ferrari, и почему точка в этой борьбе ещё не поставлена? Смотрите и узнаете!

КОНКУРС! Выиграй билеты на фильм «Ford против Ferrari». Подпишись на наш канал, пройди квиз https://autoru.me/Jw5A7, (больше 8 баллов) и следуй подсказкам. Билеты получат 90 самых быстрых. Не успел? Покупай билеты на Яндекс.Афише https://autoru.me/JxXDm – Хочешь на закрытый показ фильма «Ford против Ferrari»? Тебе сюда: https://autoru.me/Jw5A7 – Не выиграл? Билет можно просто купить: https://autoru.me/JuyWH – Интервью с российской грозой Ле-Мана Романом Русиновым: https://autoru.me/Jw5AH – Канал Антона Пушного, владельца Ford GT: https://www.youtube.com/user/AntonioAPable – Взять Ferrari F430 Challenge (и не только) в аренду: https://mirrent.ru Шестьдесят с лишним лет спустя это противостояние по-прежнему будоражит мир. О великой битве Форда и Феррари в Ле-Мане сняли голливудский фильм, ну а мы съездили туда, где всё происходило, и познакомились с теми самыми машинами. А потом нашли их наследников, выпущенных через полвека, и от души прохватили по гоночной трассе. Что на самом деле может Ford против Ferrari, и почему точка в этой борьбе ещё не поставлена? Смотрите и узнаете! Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official 1. Наименование Конкурса – «Автомобили Ford и Ferrari». 2. Организатором Конкурса является ООО «Яндекс.Вертикали». 3. Цель проведения Конкурса: популяризация автомобильных видеообзоров. 4. Сроки проведения Конкурсов, этапы: - 4.1. объявление о начале Конкурса - «15» ноября 2019 г. - 4.2. Подведение итогов - «15-20» ноября 2019 г. - 4.3. Вручение Приза - в период с «15» ноября по «28» ноября 2019 г. 5. Механика Конкурса: 5.1. Пройдите тематический квиз в Журнале Авто.ру и наберите количество баллов, необходимое для получения подсказки (от 8 баллов). 5.2. Найдите объявление о продаже автомобиля на сайте Авто.ру по заданным в подсказке из квиза параметрам, внимательно изучите его и найдите подсказку, которая поможет выиграть Конкурс. 5.3. Первые 90 самых быстрых участников получат по два билета на показ фильма «Ford против Ferrari» 28 ноября 2019 года в «КАРО 11 Октябрь», в Москве. 6. Место проведения Конкурса: https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA 7. Принимая участие в Конкурсе Участник выражает согласие с Общими условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://youtu.be/G_ASKlF1-zI 8. Чтобы получить Призы, Участник должен подписаться на Youtube канал (https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA), поставить лайк к видео, в описании которого размещены настоящие правила. 9. Условия Конкурса: 9.1. Победителями Конкурса станут 90 Участников, которые первыми нашли все подсказки и выполнили все задания из подсказок. 9.2. Чтобы получить Призы Участник должен подписаться на Youtube канал (https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA), поставить лайк к видео, в описании которого размещены настоящие правила. 10. Призы, предоставляемые Организатором: Конкурс: 90 комплектов билетов для 90 Победителей на показ фильма «Ford против Ferrari» в «КАРО 11 Октябрь» 28 ноября 2019 года. 11. Организатор вручает приглашения на киносеанс Победителям Конкурса путем внесения Победителей в список приглашенных на киносеанс «Ford против Ferrari» в «КАРО 11 Октябрь» 28 ноября 2019 года.

Ford против Ferrari — величайшее противостояние в истории гонок?

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