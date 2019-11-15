Ford против Ferrari: навещаем героев и гоняем на наследниках

Прошло уже больше шестидесяти лет, а это противостояние по-прежнему будоражит мир. О великой битве Форда и Феррари в Ле-Мане даже сняли голливудский фильм, а мы съездили туда, где всё случилось, и познакомились с теми самыми машинами!

А потом нашли их наследников, выпущенных через полвека, и от души прохватили по гоночной трассе. Что на самом деле может Ford против Ferrari, и почему точка в этой борьбе ещё не поставлена? Смотрите и узнаете!