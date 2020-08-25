Посмотрите, каким мог стать новый Ford Bronco ещё в начале века

Подпольная группа проектировщиков, в которую входил и нынешний шеф-стилист Ford Морей Каллэм, расшифро­вывала обозна­чение концепта следующим образом: U означало «утилитар­ность», 2 — число дверей, а 60 указывало на платформу, на которой планиро­валось построить серийную версию. Как и сейчас, возродить Бронко хотели на «тележке» пикапа Ford Ranger.

Проектирование внедорожника продолжалось до стадии дизайн-макетов, после чего U260 был предъяв­лен руководству концерна. И в целом получил одобрение, однако именно в этот период в Ford решили не лишать рынок США пикапа Ranger. Кроме того, концерн оказался в центре скандала, связанного с несколькими случаями опрокиды­ваний внедорожника Explorer. Именно поэтому выпуск нового поколения Ford Bronco был отодвинут на второй план — как оказалось, практически на двадцать лет.