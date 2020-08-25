Посмотрите, каким мог стать новый Ford Bronco ещё в начале века
Дмитрий Елизаров
Компания Ford рассказала о неизвестном ранее концепте с рабочим обозначением U260, созданном втайне от руководства. Если бы проекту дали зелёный свет, Ford Bronco мог возродиться на два десятка лет раньше.
Подпольная группа проектировщиков, в которую входил и нынешний шеф-стилист Ford Морей Каллэм, расшифровывала обозначение концепта следующим образом: U означало «утилитарность», 2 — число дверей, а 60 указывало на платформу, на которой планировалось построить серийную версию. Как и сейчас, возродить Бронко хотели на «тележке» пикапа Ford Ranger.
Проектирование внедорожника продолжалось до стадии дизайн-макетов, после чего U260 был предъявлен руководству концерна. И в целом получил одобрение, однако именно в этот период в Ford решили не лишать рынок США пикапа Ranger. Кроме того, концерн оказался в центре скандала, связанного с несколькими случаями опрокидываний внедорожника Explorer. Именно поэтому выпуск нового поколения Ford Bronco был отодвинут на второй план — как оказалось, практически на двадцать лет.
Первое поколение Ford Bronco появилось на свет в 1966 году, и внедорожник выпускался практически без перерывов до 1996 года. Шестая по счёту генерация Bronco была представлена в июле нынешнего года вместе с «младшим» кроссовером Bronco Sport, и, по предварительным данным, продавать эти новинки концерн планирует только на территории Северной Америки.