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Самый необычный тест: Ford T 1924 года как машина на каждый день

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Михаил Конончук

Значение Ford T переоценить невозможно: его совершенно справедливо признали главным автомобилем XX века, а тираж в 15 миллионов экземпляров надолго обеспечил и звание самой массовой машины планеты. Но что бы вы сказали, увидев такой Форд в 2020 году, скажем, на мойке самообслуживания на краю Тулы? Вот и мы потеряли дар речи. А потом нашли владельца и сняли сюжет о том, как можно просто кататься по своим делам на машине почти 100-летней давности.

Где место настолько старым машинам?

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