Моделька Tesla Cybertruck попробовала перетянуть настоящий пикап Ford

Авторы канала The Hacksmith построили копию Tesla Cybertruck в масштабе 1:2. Как и ориги­нал, машина оснащена кузовом из нержаве­ющей стали и тремя электро­моторами — в само­делке они выдают внуши­тель­ные 813 Н·м. После прошло­годней премьеры Cybertruck легко пере­тянул Ford F-150, и амери­канские блогеры решили повторить этот трюк.

Сначала масштабный пикап сравнили в пере­тяги­вании каната со 102-сильным Chevrolet Spark и 88-сильным квадро­циклом Polaris RZR. После двух побед реплику Cybertruck поста­вили против 310-сильного Ford F-150. В первой попытке настоящий пикап одержал победу, после чего в маленький электро­мобиль положили 680-кило­граммо­вый балласт. Посмотрите, сможет ли масштабный Cybertruck выиграть в этот раз.