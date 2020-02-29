Моделька Tesla Cybertruck попробовала перетянуть настоящий пикап Ford
Николай Андреев
Авторы канала The Hacksmith построили копию Tesla Cybertruck в масштабе 1:2. Как и оригинал, машина оснащена кузовом из нержавеющей стали и тремя электромоторами — в самоделке они выдают внушительные 813 Н·м. После прошлогодней премьеры Cybertruck легко перетянул Ford
Сначала масштабный пикап сравнили в перетягивании каната со 102-сильным Chevrolet Spark и 88-сильным квадроциклом Polaris RZR. После двух побед реплику Cybertruck поставили против 310-сильного Ford