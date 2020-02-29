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Моделька Tesla Cybertruck попробовала перетянуть настоящий пикап Ford

Видео

Николай Андреев

Авторы канала The Hacksmith построили копию Tesla Cybertruck в масштабе 1:2. Как и ориги­нал, машина оснащена кузовом из нержаве­ющей стали и тремя электро­моторами — в само­делке они выдают внуши­тель­ные 813 Н·м. После прошло­годней премьеры Cybertruck легко пере­тянул Ford F-150, и амери­канские блогеры решили повторить этот трюк.

Сначала масштабный пикап сравнили в пере­тяги­вании каната со 102-сильным Chevrolet Spark и 88-сильным квадро­циклом Polaris RZR. После двух побед реплику Cybertruck поста­вили против 310-сильного Ford F-150. В первой попытке настоящий пикап одержал победу, после чего в маленький электро­мобиль положили 680-кило­граммо­вый балласт. Посмотрите, сможет ли масштабный Cybertruck выиграть в этот раз.

Become a Hacksmith member get exclusive perks! ► https://www.youtube.com/channel/UCjgpFI5dU-D1-kh9H1muoxQ/join ►Early video access ►Project design files (solidworks) ►Merch Discounts ►Collaborate with us on our videos We've finally completed our half scale replica of the Tesla Cybertruck! Featuring a tri-motor design our little cyber truck has over 600ft-lbs of torque, which is 50% more torque than a FULLSIZE F-150. Will torque be enough for our Cyber truck to out tow the F-150? Find out in this video! Check out Accelerated Systems Inc at ► https://www.accelerated-systems.com/ SOCIAL Website ► http://www.thehacksmith.ca Facebook ► http://www.facebook.com/thehacksmith Instagram ► http://www.instagram.com/thehacksmith Twitter ► http://twitter.com/thehacksmith Patreon ► http://www.patreon.com/thehacksmith Discord ► https://discordapp.com/invite/thehacksmith Merch ► https://teespring.com/stores/hacksmith SOFTWARE: Video Review / Collaboration ► http://r.frame.io/pZq3N Video Editing ► Adobe Premiere VFX ► https://productioncrate.grsm.io/Hacksmith CAD ► Solidworks CAM ► Autodesk HSM http://bit.ly/HSMworks CAMERA GEAR: Highspeed Cam - Chronos 1.4 ► http://bit.ly/chronosCam Main shooter - Panasonic GH5s ► https://bhpho.to/2Fjd80N Phone - Samsung S10 ► https://bhpho.to/2N8FOh8 Camcorder - Sony Handycam ► https://bhpho.to/2FDnq81 Action Cam - GoPro ► https://bhpho.to/2FxXDC4 Steadicam - Removu K1 ► https://bhpho.to/2N9lDQq Main mic - Sennheiser ► https://bhpho.to/2DsR8ec Bendy Tripod ► https://bhpho.to/2FyLNb0 Main Tripods - old second hand Manfrotto tripods no longer sold. Studio Light - Luxli ► https://bhpho.to/2N9SPav TOOLS / MACHINES: CNC Waterjet Cutter ► http://bit.ly/wazerJet CNC Plasma Cutter ► http://bit.ly/EMTplasma 3d Printers ► http://bit.ly/H1Printer CNC Mill ► http://bit.ly/PCNC440 CNC Lathe ► http://bit.ly/15LSlantPro Laser Cutter - Gweike LG900N 80W ► http://lmgtfy.com/?q=lg900n 3d Scanner ► http://amzn.to/2pwbvTu Drills, drivers, grinders, saws, etc ► http://amzn.to/2p9SPJ3 Mig Welder ► http://bit.ly/MP250iWelder Tig Welder ► http://bit.ly/Tig200Welder Quiet Air Compressor ► http://bit.ly/38zVKzB Desktop PC ► https://youtu.be/gSbt3LK8hCs WARNING: THESE VIDEOS ARE FOR ENTERTAINMENT PURPOSES ONLY. PERSONAL USE OF VIDEO CONTENT IS AT YOUR OWN RISK. THE HACKSMITH IS A TRAINED PROFESSIONAL WHO KNOWS EXACTLY WHAT HE'S DOING. EXCEPT WHEN HE DOESN'T. DO NOT ATTEMPT TO RECREATE OR RE-ENACT ANYTHING SHOWN IN THESE VIDEOS. #tesla #cybertruck #ford tags: cybertruck half scale tesla elon musk mini cybertruck tow test vs ford f-150 versus cybertruck tesla motors tesla reveal Music: @00:55 “Race Against Time" by PYLOT Provided by MonsterCat ► https://www.monstercat.com/artist/pylot @04:05 "Stomp” by Evgeny Kiselevich Licensed from Triple Scoop Music ► https://triplescoopmusic.com/ @04:48 "Hook Me Up" by Dmitry Lifeshitz Licensed from Triple Scoop Music ► https://triplescoopmusic.com/ @05:24 “Conquer” by Ron Wasserman Licensed from Triple Scoop Music ► https://triplescoopmusic.com/ @08:30 “DaCord” by Jake Brad Ford Sharp Licensed from Triple Scoop Music ► https://triplescoopmusic.com/ || Cinematography || ► Darryl Sherk ( https://www.instagram.com/darrylsherk/ ) ► Owen Lynch ( https://www.instagram.com/its_me_owen_l/ ) ► Josh Winker || Directing & Video Editing || ► Josh Winker

Впечатлены маленьким Cybertruck?

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