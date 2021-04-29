Пикап Ford F-150 получил адаптивную подвеску и встроенные весы

Контролировать степень загрузки пикапа можно будет тремя разными способами — на экране бортовой медиасистемы, в приложении для смартфона и при помощи интеллектуальных задних фонарей. Специально разработанные фонари, согласно официальному сообщению Ford, действуют как индикатор зарядки в мобильном телефоне, отображая степень нагрузки при помощи последовательного включения вертикальных диодных линий. Если электроника обнаружит перегруз, индикаторы замигают.

Помимо прочего, грузовой отсек пикапа можно будет использовать и в качестве весов, хотя массу груза они позволят определить лишь приблизительно.

Аналогичная система предложена производителем и для тех, кто регулярно буксирует прицепы. Анализируя давление на сцепное устройство, электроника сможет порекомендовать перераспределить груз в прицепе или сообщит о превышении допустимых показателей.

Наконец, пикап получил адаптивные амортизаторы, которые постоянно изменяют степень своей жёсткости в зависимости от дорожных условий — в том числе и при буксировке или перевозке грузов. Утверждается, что электроника способна даже заранее распознавать края выбоин, превентивно «поджимая» амортизаторы для снижения тяжести контакта колеса с ямой.

Новые опции станут доступны для заказа в начале июня, а поставки Ford F-150 с таким оборудо­ванием произво­дитель начнёт к концу лета.