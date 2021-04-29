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Пикап Ford F-150 получил адаптивную подвеску и встроенные весы

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford анонсировала новые опции для пикапа F-150, которые призваны сделать его ещё более функциональным. Пикап сможет сигнализировать о превышении допустимого веса на грузовой платформе и автоматически регулировать жёсткость амортизаторов.

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  • Контролировать степень загрузки пикапа можно будет тремя разными способами — на экране бортовой медиасистемы, в приложении для смартфона и при помощи интеллектуальных задних фонарей. Специально разработанные фонари, согласно официальному сообщению Ford, действуют как индикатор зарядки в мобильном телефоне, отображая степень нагрузки при помощи последовательного включения вертикальных диодных линий. Если электроника обнаружит перегруз, индикаторы замигают.

  • Помимо прочего, грузовой отсек пикапа можно будет использовать и в качестве весов, хотя массу груза они позволят определить лишь приблизительно.

  • Аналогичная система предложена производителем и для тех, кто регулярно буксирует прицепы. Анализируя давление на сцепное устройство, электроника сможет порекомендовать перераспределить груз в прицепе или сообщит о превышении допустимых показателей.

  • Наконец, пикап получил адаптивные амортизаторы, которые постоянно изменяют степень своей жёсткости в зависимости от дорожных условий — в том числе и при буксировке или перевозке грузов. Утверждается, что электроника способна даже заранее распознавать края выбоин, превентивно «поджимая» амортизаторы для снижения тяжести контакта колеса с ямой.

  • Новые опции станут доступны для заказа в начале июня, а поставки Ford F-150 с таким оборудо­ванием произво­дитель начнёт к концу лета.

  • Модель, которая считается самым популярным пикапом Америки, сменила поколение летом прошлого года: Ford F-150 получил новый кузов, другой салон и гибридную силовую установку. А в феврале был представлен и «заряженный» вариант F-150 Raptor с новым шасси и прежним 3,5-литровым V6.

Подумывали о покупке пикапа когда-нибудь?

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