Ford показал новый пикап. И это эмодзи

В честь Всемирного дня эмодзи (да, есть и такой) компания Ford предста­вила новую модель. Хотя это всего лишь эмодзи, к разработке новинки подошли со всей серьёзно­стью.

В видеоролике компания показала все стадии создания пикапа-эмодзи: дизайнеры делали модель из пласти­лина, инженеры испытывали прото­тип в аэро­динамиче­ской трубе, водители проверяли закамуфлиро­ванный образец на обычных дорогах, рабочие собирали первую партию машин.