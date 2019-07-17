Ford показал новый пикап. И это эмодзи
Николай Андреев
В честь Всемирного дня эмодзи (да, есть и такой) компания Ford представила новую модель. Хотя это всего лишь эмодзи, к разработке новинки подошли со всей серьёзностью.
В видеоролике компания показала все стадии создания пикапа-эмодзи: дизайнеры делали модель из пластилина, инженеры испытывали прототип в аэродинамической трубе, водители проверяли закамуфлированный образец на обычных дорогах, рабочие собирали первую партию машин.
Ford предложил некоммерческой организации Unicode Consortium включить пикап в стандартный набор эмодзи для всех мобильных платформ.
Если идею утвердят, то компания создаст несколько вариантов рисованного автомобиля, чтобы он появился на всех телефонах в начале 2020 года.