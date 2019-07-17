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Ford показал новый пикап. И это эмодзи

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Николай Андреев

В честь Всемирного дня эмодзи (да, есть и такой) компания Ford предста­вила новую модель. Хотя это всего лишь эмодзи, к разработке новинки подошли со всей серьёзно­стью.

В видеоролике компания показала все стадии создания пикапа-эмодзи: дизайнеры делали модель из пласти­лина, инженеры испытывали прото­тип в аэро­динамиче­ской трубе, водители проверяли закамуфлиро­ванный образец на обычных дорогах, рабочие собирали первую партию машин.

Developing a new vehicle is a challenging process under normal circumstances, but this is something completely different. Today we’re proud to introduce the #TruckEmoji. Learn more about what Built Ford Proud means to us: https://ford.to/BuiltFordProud Discover more Built Ford Proud videos here: https://ford.to/2Ss7wF2 SUBSCRIBE: http://ford.to/SubscribeFordMotorCompany #Ford #BuiltFordProud #WorldEmojiDay Connect with Ford: http://ford.to/FordMotorCompany Facebook: http://ford.to/FordMotorCompanyFB Twitter: http://ford.to/FordMotorCompanyTW Instagram: http://ford.to/FordMotorCompanyIG Ford Social: http://ford.to/FordMotorCompanySocial About Ford: The official YouTube channel for Ford Motor Company. Subscribe for weekly videos showcasing our vehicles, innovation and stories that inspire you to go further. Our videos are here for your entertainment, and you are welcome to use the share and embed links for all our videos, but the videos themselves are property of Ford Motor Company. You are not permitted to download any video and re-upload under any circumstances without written consent from Ford Motor Company. The Pickup Truck Emoji | Built Ford Proud | Ford https://www.youtube.com/user/Ford

  • Ford предложил некоммерческой организации Unicode Consortium включить пикап в стандарт­ный набор эмодзи для всех мобильных платформ.

  • Если идею утвердят, то компания создаст несколько вариантов рисован­ного автомо­биля, чтобы он появился на всех телефонах в начале 2020 года.

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