С молотка пустят один из 30 выпущенных масл-каров Ford Torino особой серии 1970 года

В 1969 году компания Ford обратилась к дилерам Канзас-Сити с просьбой посодействовать продажам сотни Mustang Mach 1, заказанных гоночным промоутером, чья фирма была близка к банкротству. Дилеры согласились и заодно заказали ещё 90 особых Torino второго поколения, которые планировали продать в рамках той же промокампании.

Все автомобили спецсерии получили новый на тот момент двигатель 429 Cobra Jet V8 мощностью 370 сил, яркий цвет кузова Vermillion, интерьер в чёрном цвете и особые колёса. 30 из них оснастили четырёхступенчатой «механикой».

Выставленный на аукцион экземпляр впоследствии стал частью огромной коллекции Ларри Кэррела — поклонника марки Ford. Автомобиль был отреставрирован профильной фирмой R&A Motorsports и соответствует оригинальному виду.