С молотка пустят один из 30 выпущенных масл-каров Ford Torino особой серии 1970 года
Михаил Кондратьев
На сайте аукционного дома Mecum Auctions появилось объявление о продаже очень редкого масл-кара. Это Ford Torino 1970 года выпуска из спецсерии Twister Special — таких автомобилей было выпущено 90 штук, но выставленный на продажу Torino стал одним из всего 30 экземпляров с механической коробкой передач.
В 1969 году компания Ford обратилась к дилерам Канзас-Сити с просьбой посодействовать продажам сотни Mustang Mach 1, заказанных гоночным промоутером, чья фирма была близка к банкротству. Дилеры согласились и заодно заказали ещё 90 особых Torino второго поколения, которые планировали продать в рамках той же промокампании.
Все автомобили спецсерии получили новый на тот момент двигатель 429 Cobra Jet V8 мощностью 370 сил, яркий цвет кузова Vermillion, интерьер в чёрном цвете и особые колёса. 30 из них оснастили четырёхступенчатой «механикой».
Выставленный на аукцион экземпляр впоследствии стал частью огромной коллекции Ларри Кэррела — поклонника марки Ford. Автомобиль был отреставрирован профильной фирмой R&A Motorsports и соответствует оригинальному виду.
Торги за Torino Twister Special пройдут в январе. На том же аукционе будет продаваться самый первый в истории Pontiac Firebird. Кабриолет с серийным номером 001 был найден полузаброшенным в 2014 году, после его полностью восстановили.