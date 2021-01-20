Компания Ford снова запатентовала название Thunderbird — никто не знает, зачем
Дмитрий Елизаров
В базе данных американского патентного ведомства появилась запись о регистрации наименования Thunderbird за концерном Ford. С какой целью производитель заново закрепил за собой одно из самых известных модельных имён, неясно. Компания выпускала Thunderbird на протяжении почти 40 лет — до 1997 года.
Издание Motor1 уточняет, что права на торговую марку Thunderbird принадлежали Ford с 23 июня 1956 года, но в марте прошлого года концерн от них отказался. Тем не менее около недели назад производитель подал новую заявку на регистрацию. Марка регистрируется в категории «Транспортные средства, концептуальные транспортные средства».
По одной из версий, эта мера призвана просто защитить интеллектуальную собственность Ford. Таким способом производитель страхуется от выпуска одноимённой модели кем-нибудь из конкурентов. По другим сведениям, скажем, согласно гипотезе издания Autoevolution, концерн может планировать возрождение знаменитого имени специально для некоего новейшего электрокара. Слово Thunderbird на русский чаще всего переводится как «буревестник», но в буквально оно означает «громовая птица», а это, как считает издание, вполне подходящее название для проекта на электротяге.
Ford выпускал модель Thunderbird в разных типах кузова в период с 1955 по 1997 год — всего история модели насчитывает 10 поколений. В начале ХХ века была предпринята попытка возврата имени в модельную линейку, но созданный в 2001 году на платформе Lincoln LS новый Thunderbird с ретровнешностью продержался на рынке лишь четыре года. В России одна из таких машин, выпущенная в 2003 году, выставлена на продажу на Авто.ру за
1 850 000рублей.