Компания Ford снова запатентовала название Thunderbird — никто не знает, зачем

Издание Motor1 уточняет, что права на торговую марку Thunderbird принад­лежали Ford с 23 июня 1956 года, но в марте прошлого года концерн от них отказался. Тем не менее около недели назад произво­дитель подал новую заявку на регистрацию. Марка регистри­руется в категории «Транс­портные средства, концепту­альные транспортные средства».

По одной из версий, эта мера призвана просто защитить интеллекту­альную собствен­ность Ford. Таким способом произво­дитель страхуется от выпуска одно­имённой модели кем-нибудь из конкурентов. По другим сведениям, скажем, согласно гипотезе издания Autoevolution, концерн может планировать возрож­дение знаменитого имени специально для некоего новейшего электрокара. Слово Thunderbird на русский чаще всего пере­водится как «буре­вестник», но в буквально оно означает «громовая птица», а это, как считает издание, вполне подходящее название для проекта на электротяге.