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Компания Ford снова запатентовала название Thunderbird — никто не знает, зачем

Новости

Дмитрий Елизаров

В базе данных американского патентного ведомства появилась запись о регистрации наимено­вания Thunderbird за концерном Ford. С какой целью произво­дитель заново закрепил за собой одно из самых известных модельных имён, неясно. Компания выпускала Thunderbird на протяжении почти 40 лет — до 1997 года.

  • Издание Motor1 уточняет, что права на торговую марку Thunderbird принад­лежали Ford с 23 июня 1956 года, но в марте прошлого года концерн от них отказался. Тем не менее около недели назад произво­дитель подал новую заявку на регистрацию. Марка регистри­руется в категории «Транс­портные средства, концепту­альные транспортные средства».

  • По одной из версий, эта мера призвана просто защитить интеллекту­альную собствен­ность Ford. Таким способом произво­дитель страхуется от выпуска одно­имённой модели кем-нибудь из конкурентов. По другим сведениям, скажем, согласно гипотезе издания Autoevolution, концерн может планировать возрож­дение знаменитого имени специально для некоего новейшего электрокара. Слово Thunderbird на русский чаще всего пере­водится как «буре­вестник», но в буквально оно означает «громовая птица», а это, как считает издание, вполне подходящее название для проекта на электротяге.

  • Ford выпускал модель Thunderbird в разных типах кузова в период с 1955 по 1997 год — всего история модели насчитывает 10 поколений. В начале ХХ века была предпринята попытка возврата имени в модельную линейку, но созданный в 2001 году на платформе Lincoln LS новый Thunderbird с ретро­внешностью продержался на рынке лишь четыре года. В России одна из таких машин, выпущенная в 2003 году, выставлена на продажу на Авто.ру за 1 850 000 рублей.

Как считаете, зачем заново патентовать знаменитое имя?

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