Россиянин продаёт 98-летний Ford за 17 миллионов рублей

Судя по отчёту, машина сменила более трёх владельцев, а за почти вековую историю проехала всего 68 тысяч километров.

Один из самых известных авто­мобилей Ford оснащается четырёх­цилиндровым мотором объёмом 2,9 литра и мощностью 20 лошадиных сил. С таким двигателем и трёх­ступен­чатой механиче­ской коробкой Model T развивает максимальную скорость в 72 кило­метра в час.

Ford Model T или «Жестянка Лиззи», как её прозвали жители американских деревень, производилась с 1908 по 1927 год. Всего было выпущено больше 15 миллионов таких машин, которые продава­лись не только в США, но и в Германии, Велико­британии, Франции и Австралии. Начальная цена Model T в США составляла 825 долларов, тогда как средне­статисти­ческий американец зарабатывал в год 574 доллара.