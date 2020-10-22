Россиянин продаёт 98-летний Ford за 17 миллионов рублей
Борис Закиров
На Авто.ру появилось объявление о продаже Ford Model T 1922 года выпуска. За раритетный кабриолет продавец из Самары просит 17 миллионов рублей, что делает его самым дорогим автомобилем Ford на сайте.
Судя по отчёту, машина сменила более трёх владельцев, а за почти вековую историю проехала всего 68 тысяч километров.
Один из самых известных автомобилей Ford оснащается четырёхцилиндровым мотором объёмом 2,9 литра и мощностью 20 лошадиных сил. С таким двигателем и трёхступенчатой механической коробкой Model T развивает максимальную скорость в 72 километра в час.
Ford из объявления находится в хорошем техническом состоянии. Цветовое сочетание – чёрный кузов с чёрным салоном, а колёса отличаются деревянными спицами. Model T оснащена лобовым стеклом, которое завод предлагал в качестве опции.
Ford Model T или «Жестянка Лиззи», как её прозвали жители американских деревень, производилась с 1908 по 1927 год. Всего было выпущено больше 15 миллионов таких машин, которые продавались не только в США, но и в Германии, Великобритании, Франции и Австралии. Начальная цена Model T в США составляла 825 долларов, тогда как среднестатистический американец зарабатывал в год 574 доллара.