Старый переднеприводный Ford превратили в 1000-сильного монстра

Авторы канала 1320video встретили владельца самого мощ­ного Ford Taurus в мире. Синий седан сохранил стандарт­ный трёх­литровый бензино­вый V6, к которому при­крутили огромную турбину и систему закиси азота.

В результате мощность двига­теля выросла с 223 до более чем 1000 л.с., поэтому на передне­приводный автомо­биль устано­вили широкие шины для дрэг-рейсинга, парашют для тормо­жения, а всю перед­нюю часть пере­делали для лучшего охлаж­дения. Посмотрите, как устроен этот автомо­биль и как он разгоня­ется.