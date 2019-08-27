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Старый переднеприводный Ford превратили в 1000-сильного монстра

Видео

Николай Андреев

Авторы канала 1320video встретили владельца самого мощ­ного Ford Taurus в мире. Синий седан сохранил стандарт­ный трёх­литровый бензино­вый V6, к которому при­крутили огромную турбину и систему закиси азота.

В результате мощность двига­теля выросла с 223 до более чем 1000 л.с., поэтому на передне­приводный автомо­биль устано­вили широкие шины для дрэг-рейсинга, парашют для тормо­жения, а всю перед­нюю часть пере­делали для лучшего охлаж­дения. Посмотрите, как устроен этот автомо­биль и как он разгоня­ется.

Zach has had crazy dreams since we first met him at a half mile event in Dallas a few years ago, when this Taurus was only gutted interior + a little nitrous. Needless to say Zach has gone way off the deep end as he created the worlds only 1,000HP Ford Taurus SHO (that’s something we never thought we would hear). Zach has certainly chose the path least traveled here and that is what makes this build so freaking COOL! We’re thrilled to be able to cover such a unique build that has truly tested Zach’s will and determination. +10 rep for going against the grain Zach - We can’t wait to see this thing break out of the 9’s! Subscribe ► http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=1320video 1320Video Gear ► http://www.1320video.com/shop ———————————————————————————————————— --- LEGENDARY Track Experience!: https://youtu.be/RZhi-6eZ3cg --- FEELS like a ROCKETSHIP!: https://youtu.be/_BMuui6Nnys --- AWD Camaro! + 14 other BADASS Rides: https://youtu.be/xbF60X4rEU8 ———————————————————————————————————— 1320Video is your #1 source for Street Car videos! Check us out at http://www.1320video.com ! ———————————————————————————————————— Facebook ► http://facebook.com/1320videos Instagram ► https://instagram.com/1320video 1320Video ► http://www.1320video.com Twitter ► https://twitter.com/1320video Snapchat ► Crew_1320Video

Есть ли смысл делать машины с передним приводом такими мощными?

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