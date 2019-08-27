Старый переднеприводный Ford превратили в 1000-сильного монстра

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Как ускоряется дрэгстер: сумасшедший разгон сняли от первого лица
Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne сравнили в перетягивании каната
Николай Андреев
Авторы канала 1320video встретили владельца самого мощного Ford Taurus в мире. Синий седан сохранил стандартный трёхлитровый бензиновый V6, к которому прикрутили огромную турбину и систему закиси азота.
В результате мощность двигателя выросла с 223 до более чем 1000 л.с., поэтому на переднеприводный автомобиль установили широкие шины для дрэг-рейсинга, парашют для торможения, а всю переднюю часть переделали для лучшего охлаждения. Посмотрите, как устроен этот автомобиль и как он разгоняется.