Ford представил систему, которая предотвращает запотевание стёкол
Дмитрий Елизаров
Инженеры Ford придумали новый способ борьбы с запотеванием стёкол изнутри автомобиля, который, как особо подчёркивается, будет особо полезен спортсменам, тренирующимся на свежем воздухе. Новое устройство под названием Windscreen Weather Station уже устанавливается на европейские Kuga и Explorer.
Устройство представляет собой комплекс датчиков, упакованных в миниатюрный корпус размером 5х3 сантиметра и установленных рядом с внутренним зеркалом. Датчики способны анализировать воздух в салоне автомобиля, оценивая его влажность, а также контролировать температуру лобового стекла. Обнаруживая условия, способствующие запотеванию, Windscreen Weather Station автоматически превентивно активирует кондиционер и подстраивает его настройки для максимально эффективной борьбы с запотеванием.
В Ford считают, что устройство будет особенно полезно спортсменам, отправляющимся в автомобиле по делам сразу после тренировки: им не придётся ждать, пока штатный кондиционер справится с запотевшим лобовым стеклом. Кроме того, утверждается, что благодаря более эффективному использованию кондиционера Windscreen Weather Station ещё и экономит топливо.
В ноябре прошлого года финская компания Canatu предложила бороться с наледью на светодиодной оптике при помощи специальной нагревательной плёнки. А в Apple запатентовали систему обнаружения микротрещин в стёклах автомобилей, нарушающих работу штатных нитей обогрева.