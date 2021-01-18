Ford представил систему, которая предотвращает запотевание стёкол

Устройство представляет собой комплекс датчиков, упакованных в миниатюрный корпус размером 5х3 сантиметра и установленных рядом с внутренним зеркалом. Датчики способны анализировать воздух в салоне автомобиля, оценивая его влажность, а также контролировать температуру лобового стекла. Обнаруживая условия, способствующие запотеванию, Windscreen Weather Station автоматически превентивно активирует кондиционер и подстраивает его настройки для максимально эффективной борьбы с запотеванием.

В Ford считают, что устройство будет особенно полезно спортсменам, отправляющимся в автомобиле по делам сразу после тренировки: им не придётся ждать, пока штатный кондиционер справится с запотевшим лобовым стеклом. Кроме того, утверждается, что благодаря более эффективному использованию кондиционера Windscreen Weather Station ещё и экономит топливо.