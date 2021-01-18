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Ford представил систему, которая предотвращает запотевание стёкол

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Дмитрий Елизаров

Инженеры Ford придумали новый способ борьбы с запотева­нием стёкол изнутри авто­мобиля, который, как особо подчёрки­вается, будет особо полезен спортсменам, трениру­ющимся на свежем воздухе. Новое устройство под названием Windscreen Weather Station уже устанав­ливается на европейские Kuga и Explorer.

  • Устройство представляет собой комплекс датчиков, упакованных в миниатюрный корпус размером 5х3 сантиметра и установленных рядом с внутренним зеркалом. Датчики способны анализировать воздух в салоне автомобиля, оценивая его влажность, а также контролировать температуру лобового стекла. Обнаруживая условия, способствующие запотеванию, Windscreen Weather Station автоматически превентивно активирует кондиционер и подстраивает его настройки для максимально эффективной борьбы с запотеванием.

  • В Ford считают, что устройство будет особенно полезно спортсменам, отправляющимся в автомобиле по делам сразу после тренировки: им не придётся ждать, пока штатный кондиционер справится с запотевшим лобовым стеклом. Кроме того, утверждается, что благодаря более эффективному использованию кондиционера Windscreen Weather Station ещё и экономит топливо.

  • В ноябре прошлого года финская компания Canatu предложила бороться с наледью на светодиодной оптике при помощи специальной нагревательной плёнки. А в Apple запатентовали систему обнаружения микротрещин в стёклах автомобилей, нарушающих работу штатных нитей обогрева.

А вы как боретесь с запотеванием лобового стекла?

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