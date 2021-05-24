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С 1,2-метровыми колёсами: взгляните на экстремальный почтовый грузовик Ford F-550

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Дмитрий Елизаров

В природном парке Йеллоустоун в США на постоянной основе обитают около 120 человек, и в зимний период добраться до них можно разве что на снегоходе. Или на особо подготов­ленном Ford F-550, который, как уточняет The Drive, служит в парковой админи­страции машиной для доставки.

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  • Грузовик базируется на серьёзно доработанном шасси, основным достоин­ством которого можно назвать огромные колёса. Шины Michelin CargoXBIB имеют около 1244 милли­метров в высоту и примерно 560 милли­метров в ширину — всё для того, чтобы оказывать как можно меньшее давление на покрытие.

  • Чтобы оснастить такими покрышками Ford F-550, ему пришлось доработать не только колёсные ступицы, но и переднюю и заднюю подвески, и механизм рулевого управления. В частности, дорожный просвет грузовика увели­чили на 200 милли­метров. Кроме того, пикап обзавёлся подрезан­ными колёсными арками с альтерна­тивными расширите­лями и другими тормозами.

  • Силовой передний бампер пикапа помогает не только уберечь моторный отсек от повреж­дений, но и загляды­вать в него, так как конструкция бампера преду­сматривает подножку. Попадать в кабину грузовика также приходится при помощи порогов-ступенек. А в движение Ford F-550 приводится восьми­цилиндровым дизелем объёмом 6,7 литра с отдачей 300 л.с. и 895 Нм крутящего момента.

  • На территории Йеллоустоунского парка имеются четыре почтовых отделения, и когда дороги заметает, этот грузовик объезжает их все дважды в неделю. Каждый раз ему приходится преодолевать примерно по 250 километров, перевозя помимо почты припасы и необходимое оборудование.

  • Похожий по степени экстремальности внедорожник обслужи­вает обще­доступную трассу Rubicon Trail в американ­ских горах Сьерра-Невада. С его помощью приводят в порядок туалеты, расстав­ленные вдоль трассы.

Вот бы такое «Почте России», верно?

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