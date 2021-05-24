С 1,2-метровыми колёсами: взгляните на экстремальный почтовый грузовик Ford F-550
Дмитрий Елизаров
В природном парке Йеллоустоун в США на постоянной основе обитают около 120 человек, и в зимний период добраться до них можно разве что на снегоходе. Или на особо подготовленном Ford
Грузовик базируется на серьёзно доработанном шасси, основным достоинством которого можно назвать огромные колёса. Шины Michelin CargoXBIB имеют около 1244 миллиметров в высоту и примерно 560 миллиметров в ширину — всё для того, чтобы оказывать как можно меньшее давление на покрытие.
Чтобы оснастить такими покрышками Ford
F-550,ему пришлось доработать не только колёсные ступицы, но и переднюю и заднюю подвески, и механизм рулевого управления. В частности, дорожный просвет грузовика увеличили на 200 миллиметров. Кроме того, пикап обзавёлся подрезанными колёсными арками с альтернативными расширителями и другими тормозами.
Силовой передний бампер пикапа помогает не только уберечь моторный отсек от повреждений, но и заглядывать в него, так как конструкция бампера предусматривает подножку. Попадать в кабину грузовика также приходится при помощи порогов-ступенек. А в движение Ford
F-550приводится восьмицилиндровым дизелем объёмом 6,7 литра с отдачей 300 л.с. и 895 Нм крутящего момента.
На территории Йеллоустоунского парка имеются четыре почтовых отделения, и когда дороги заметает, этот грузовик объезжает их все дважды в неделю. Каждый раз ему приходится преодолевать примерно по 250 километров, перевозя помимо почты припасы и необходимое оборудование.
Похожий по степени экстремальности внедорожник обслуживает общедоступную трассу Rubicon Trail в американских горах Сьерра-Невада. С его помощью приводят в порядок туалеты, расставленные вдоль трассы.