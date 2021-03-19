Посмотрите, как почти серийный Ford F-250 прошёл «Врата ада» в горах Юты

Во-первых, в отличие от большинства машин на трассе, эта почти стоковая. Владелец ограничился установкой 34-дюймовых внедорожных шин Toyo и понижающего ряда в трансмиссии с коэффи­циентом 4,88. Без каких-либо доработок вообще трассу пройти практи­чески невозможно. Как минимум требуется увели­чение клиренса.

Во-вторых, Ford F-250 обладает внушитель­ными габаритами и массой. Его колёсная база 3,6 метра, тогда как у больших кроссоверов и внедорожников – 2,9–3 метра. С разло­женными зеркалами машина насчиты­вает 2,67 метра ширины. А весит она 2950 кило­граммов, что тоже превосходит средне­статисти­ческую массу покорителей трассы.