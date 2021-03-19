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Посмотрите, как почти серийный Ford F-250 прошёл «Врата ада» в горах Юты

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Кирилл Малышев

Появившееся на YouTube-канале cowboykyle видео прохождения пикапом Ford F-250 знаменитых «Врат ада» в горах Юты, на первый взгляд, не кажется чем-то выдающимся. За семь минут ролика, опублико­ванного на Youtube-канале Cowboykyle, внедорожник проехал совсем немного. Однако портал The Drive приводит детали, которые помогают осознать степень подвига.

  • Во-первых, в отличие от большинства машин на трассе, эта почти стоковая. Владелец ограничился установкой 34-дюймовых внедорожных шин Toyo и понижающего ряда в трансмиссии с коэффи­циентом 4,88. Без каких-либо доработок вообще трассу пройти практи­чески невозможно. Как минимум требуется увели­чение клиренса.

  • Во-вторых, Ford F-250 обладает внушитель­ными габаритами и массой. Его колёсная база 3,6 метра, тогда как у больших кроссоверов и внедорожников – 2,9–3 метра. С разло­женными зеркалами машина насчиты­вает 2,67 метра ширины. А весит она 2950 кило­граммов, что тоже превосходит средне­статисти­ческую массу покорителей трассы.

  • В-третьих, по итогам проезда Ford почти не поцарапался. По крайней мере, это не бросается в глаза. Позднее, как пишет The Drive, владелец машины прислал в редакцию ещё одно видео, снятое с дрона. Остаётся только добавить, что Ford F-250 оснащён бензиновой «восьмёркой» объёмом 6,2 литра.

  • Не всем покорителям бездорожья везёт. На YouTube-канале MaxMenezMedia появилась видео­запись спасатель­ной операции по извле­чению с внедорожной трассы перевер­нувше­гося пикапа Toyota Tacoma. После спасения пикап, скорее всего, придётся сдавать в утиль. Вместо того чтобы попытаться поставить машину на колёса, её просто выволокли с тропы.

Проехались бы там?

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