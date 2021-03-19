Посмотрите, как почти серийный Ford F-250 прошёл «Врата ада» в горах Юты
Кирилл Малышев
Появившееся на YouTube-канале cowboykyle видео прохождения пикапом Ford F-250 знаменитых «Врат ада» в горах Юты, на первый взгляд, не кажется чем-то выдающимся. За семь минут ролика, опубликованного на Youtube-канале Cowboykyle, внедорожник проехал совсем немного. Однако портал The Drive приводит детали, которые помогают осознать степень подвига.
Во-первых, в отличие от большинства машин на трассе, эта почти стоковая. Владелец ограничился установкой 34-дюймовых внедорожных шин Toyo и понижающего ряда в трансмиссии с коэффициентом 4,88. Без каких-либо доработок вообще трассу пройти практически невозможно. Как минимум требуется увеличение клиренса.
Во-вторых, Ford F-250 обладает внушительными габаритами и массой. Его колёсная база 3,6 метра, тогда как у больших кроссоверов и внедорожников – 2,9–3 метра. С разложенными зеркалами машина насчитывает 2,67 метра ширины. А весит она 2950 килограммов, что тоже превосходит среднестатистическую массу покорителей трассы.
В-третьих, по итогам проезда Ford почти не поцарапался. По крайней мере, это не бросается в глаза. Позднее, как пишет The Drive, владелец машины прислал в редакцию ещё одно видео, снятое с дрона. Остаётся только добавить, что Ford
F-250оснащён бензиновой «восьмёркой» объёмом 6,2 литра.
Не всем покорителям бездорожья везёт. На YouTube-канале MaxMenezMedia появилась видеозапись спасательной операции по извлечению с внедорожной трассы перевернувшегося пикапа Toyota Tacoma. После спасения пикап, скорее всего, придётся сдавать в утиль. Вместо того чтобы попытаться поставить машину на колёса, её просто выволокли с тропы.