Уникальные Форды из нержавейки пустят с молотка
Николай Андреев
В сентябре 2020 года в США компания Worldwide Auctioneers будет продавать коллекцию автомобилей Ford с кузовами из нержавеющей стали. В собрание входят Ford Deluxe 1935 года, Thunderbird
Автомобили созданы Фордом и металлургической компанией Allegheny Ludlum. В 1935 году для рекламы нового вида стали из неё сделали шесть седанов Ford Deluxe. Нержавейка преподносилась как долговечный металл, который необязательно красить. Однако
из-задороговизны материала его не задействовали в серийном производстве.
Все седаны передали руководителям Allegheny Ludlum, и к 1946 году каждый автомобиль проехал более 200 000 миль (321 869 километров). До настоящего момента сохранились только четыре Ford Deluxe.
Компании сотрудничали ещё дважды, создав из нержавейки два купе Ford Thunderbird, проехавшие более 100 000 миль (160 934 километра), а также три кабриолета Lincoln Continental, которые использовались как демонстрационные образцы. Сейчас некоторые автомобили хранятся в разных музеях, а выставленные на торги экземпляры принадлежат самой фирме Allegheny Ludlum.
Три автомобиля продаются только комплектом. Во сколько может обойтись это собрание, неизвестно.