Уникальные Форды из нержавейки пустят с молотка

Автомобили созданы Фордом и металлурги­ческой компанией Allegheny Ludlum. В 1935 году для рекламы нового вида стали из неё сделали шесть седанов Ford Deluxe. Нержавейка преподно­силась как долговечный металл, который необяза­тельно красить. Однако из-за дороговизны материала его не задействовали в серийном производстве.

Все седаны передали руководителям Allegheny Ludlum, и к 1946 году каждый автомобиль проехал более 200 000 миль (321 869 километров). До настоящего момента сохранились только четыре Ford Deluxe.

Компании сотрудничали ещё дважды, создав из нержавейки два купе Ford Thunderbird, проехавшие более 100 000 миль (160 934 километра), а также три кабриолета Lincoln Continental, которые использо­вались как демон­страци­онные образцы. Сейчас некоторые автомобили хранятся в разных музеях, а выстав­ленные на торги экзем­пляры принадлежат самой фирме Allegheny Ludlum.