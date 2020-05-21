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Уникальные Форды из нержавейки пустят с молотка

Новости

Николай Андреев

В сентябре 2020 года в США компания Worldwide Auctioneers будет продавать коллекцию автомобилей Ford с кузовами из нержавеющей стали. В собрание входят Ford Deluxe 1935 года, Thunderbird 1960-го и Lincoln Continental Convertible 1967-го.

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  • Автомобили созданы Фордом и металлурги­ческой компанией Allegheny Ludlum. В 1935 году для рекламы нового вида стали из неё сделали шесть седанов Ford Deluxe. Нержавейка преподно­силась как долговечный металл, который необяза­тельно красить. Однако из-за дороговизны материала его не задействовали в серийном производстве.

  • Все седаны передали руководителям Allegheny Ludlum, и к 1946 году каждый автомобиль проехал более 200 000 миль (321 869 километров). До настоящего момента сохранились только четыре Ford Deluxe.

  • Компании сотрудничали ещё дважды, создав из нержавейки два купе Ford Thunderbird, проехавшие более 100 000 миль (160 934 километра), а также три кабриолета Lincoln Continental, которые использо­вались как демон­страци­онные образцы. Сейчас некоторые автомобили хранятся в разных музеях, а выстав­ленные на торги экзем­пляры принадлежат самой фирме Allegheny Ludlum.

  • Три автомобиля продаются только комплектом. Во сколько может обойтись это собрание, неизвестно.

Какой автомобиль из нержавейки смотрится лучше?

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