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Ford заимствует платформу у стартапа для производства дорогих электрокаров

Новости

Николай Андреев

Компания Ford в рамках соглашения со стартапом Rivian построит на его базе несколько электрических моделей для премиального бренда Lincoln. Об этом сообщило агентство Reuters.

Rivian R1S и R1T
Платформа Rivian
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Rivian R1S и R1T

  • На базе Rivian создадут два кроссовера Lincoln — компактный и среднеразмерный. Платформа, называемая создателями скейтбордом, имеет спереди двухрычажную подвеску, сзади – многорычажку, а по центру — тяговую батарею. На каждой оси могут устанавливаться один или два электродвигателя.

  • Помимо платформы, Ford возьмёт у стартапа электромоторы, подвески и аккумуляторы. Не исключено, что модели Lincoln получат схожие характеристики с пикапом Rivian R1T и внедорожником R1S, которые дебютировали в 2018 году. Они имеют четырёхмоторную силовую установку с тремя вариантами мощности (408, 710 или 764 л.с) и тремя видами аккумуляторов — на 105, 135 и 180 кВт⋅ч. Запас хода, соответственно, составит 370, 483 или 644 километра.

  • Компактный электрический кроссовер Lincoln представят в конце 2021 года или в начале 2022 года, а среднеразмерный — в 2023-м. Ради этого Ford инвестирует в американский стартап 500 миллионов долларов. Сам Rivian наладит серийное производство R1T и R1S в 2021 году. Тогда же начнётся выпуск электрофургонов для Amazon в рамках сделки на 700 миллионов долларов.

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