Ford заимствует платформу у стартапа для производства дорогих электрокаров

На базе Rivian создадут два кроссовера Lincoln — компактный и среднеразмерный. Платформа, называемая создателями скейтбордом, имеет спереди двухрычажную подвеску, сзади – многорычажку, а по центру — тяговую батарею. На каждой оси могут устанавливаться один или два электродвигателя.

Помимо платформы, Ford возьмёт у стартапа электромоторы, подвески и аккумуляторы. Не исключено, что модели Lincoln получат схожие характеристики с пикапом Rivian R1T и внедорожником R1S, которые дебютировали в 2018 году. Они имеют четырёхмоторную силовую установку с тремя вариантами мощности (408, 710 или 764 л.с) и тремя видами аккумуляторов — на 105, 135 и 180 кВт⋅ч. Запас хода, соответственно, составит 370, 483 или 644 километра.