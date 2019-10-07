Ford обновил минивэны S-Max и Galaxy

В моторной гамме теперь только турбо­дизель 2.0 EcoBlue, отвечающий строгим нормам по выхлопам Euro 6d. Он доступен в Европе в трёх вариантах форси­ровки: 150, 190 и 240 лошадиных сил. Базовая версия пред­лага­ется с шести­ступенчатой «механикой» или новой восьми­ступен­чатой автомати­ческой коробкой передач, которая сменила шести­ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Остальные модифи­кации доступны только с «автоматом».