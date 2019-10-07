Ford обновил минивэны S-Max и Galaxy
Николай Андреев
Компания Ford представила рестайлинговые минивэны
Внешне обновлённые S-Max и Galaxy легко отличить от предшественника по новым бамперам более сложной формы и увеличенной решётке радиатора. В салоне улучшилась отделка и подгонка панелей, а селектор автоматической трансмиссии теперь выполнен в виде шайбы, а не рычага.
Среди опций у минивэнов есть передние кресла с увеличенным числом регулировок, массажем и вентиляцией, а также встроенный сервис телематики, с помощью которого можно смотреть на смартфоне местоположение автомобиля, следить за техническим состоянием, открывать или закрывать двери.
В моторной гамме теперь только турбодизель 2.0 EcoBlue, отвечающий строгим нормам по выхлопам Euro 6d. Он доступен в Европе в трёх вариантах форсировки: 150, 190 и 240 лошадиных сил. Базовая версия предлагается с шестиступенчатой «механикой» или новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая сменила шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Остальные модификации доступны только с «автоматом».
Обновлённые Ford S-Max и Galaxy уже можно заказать в Европе. В России модели продавались только в предыдущих поколениях, а в этом году компания убрала с нашего рынка всю легковую линейку.