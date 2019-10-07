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Ford обновил минивэны S-Max и Galaxy

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Николай Андреев

Компания Ford представила рестайлинговые минивэны S-Max второго поколения и более крупный Galaxy третьей генерации. Модели получили изменён­ную внеш­ность, новые опции и небольшие техни­ческие новшества.

Ford S-Max
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Ford S-Max

  • Внешне обновлённые S-Max и Galaxy легко отличить от пред­шест­вен­ника по новым бамперам более сложной формы и увели­ченной решётке радиатора. В салоне улучши­лась отделка и подгонка панелей, а селектор автомати­ческой транс­миссии теперь выполнен в виде шайбы, а не рычага.

  • Среди опций у минивэнов есть передние кресла с увели­ченным числом регулировок, массажем и венти­ляцией, а также встроен­ный сервис теле­матики, с помощью которого можно смотреть на смарт­фоне местопо­ложение автомобиля, следить за техни­ческим состоянием, открывать или закрывать двери.

Ford Galaxy
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Ford Galaxy

  • В моторной гамме теперь только турбо­дизель 2.0 EcoBlue, отвечающий строгим нормам по выхлопам Euro 6d. Он доступен в Европе в трёх вариантах форси­ровки: 150, 190 и 240 лошадиных сил. Базовая версия пред­лага­ется с шести­ступенчатой «механикой» или новой восьми­ступен­чатой автомати­ческой коробкой передач, которая сменила шести­ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Остальные модифи­кации доступны только с «автоматом».

Обновлённые Ford S-Max и Galaxy уже можно заказать в Европе. В России модели прода­вались только в преды­дущих поколе­ниях, а в этом году компания убрала с нашего рынка всю легковую линейку.

Какой минивэн Ford вам интереснее?

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