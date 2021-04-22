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Экстремальный пикап Ford Shelby с пробегом продаётся по цене Mercedes-Benz GLS

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Дмитрий Елизаров

На площадке Marshall Glodman выставлена на продажу необычная версия пикапа Ford F-150 Raptor — это 137-й по счёту пикап из партии в 250 машин, доработанных в Shelby в прошлом году. Хардкорный грузовик имеет пробег всего в 1083 километра и оценён продавцом в 128 900 долларов. Это эквивалент 9,76 миллиона рублей, тогда как российская цена кроссовера Mercedes-Benz GLS стартует от 9,4 миллиона.

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  • В компании Shelby пикапу доработали ходовую часть, силовой агрегат и внешность. Отличить версию Shelby можно, скажем, по новым 18-дюймовым колёсам, встроенному в кузов каркасу безопасности (он предусматри­вает места для двух «запасок»), а также силовым бамперам спереди и сзади, воздухо­заборнику на капоте и дополнительной «люстре».

  • В подвеске появились амортизаторы Fox Racing с выносными резер­вуарами, увеличива­ющие дорожный просвет, а двигатель снабдили иным блоком управления, интеркулером, альтер­нативным выхлопом и рядом других доработок. В итоге 3,5-литровый V6 из семейства EcoBoost развивает 525 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 10-ступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

  • Ещё на заводе пикап оснастили дополни­тель­ными опциями на общую сумму в 17,5 тысяч долларов, включая блокировку дифференциала на передней оси, акустику B&O, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и возможность дистанци­онного запуска двигателя.

  • Осенью прошлого года на продажу выставлялся другой необычный пикап Ford — модель F-350, доработанная для участия в тюнинг-шоу SEMA. Грузовик обзавёлся, к примеру, 65-дюймовым теле­визором и грилем с холодильником. Экстравагантную машину продали за 275 тысяч долларов (20,8 миллиона рублей).

Что больше подходит пикапу: спортивные амортизаторы или гриль с холодильником?

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