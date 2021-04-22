Экстремальный пикап Ford Shelby с пробегом продаётся по цене Mercedes-Benz GLS

В компании Shelby пикапу доработали ходовую часть, силовой агрегат и внешность. Отличить версию Shelby можно, скажем, по новым 18-дюймовым колёсам, встроенному в кузов каркасу безопасности (он предусматри­вает места для двух «запасок»), а также силовым бамперам спереди и сзади, воздухо­заборнику на капоте и дополнительной «люстре».

В подвеске появились амортизаторы Fox Racing с выносными резер­вуарами, увеличива­ющие дорожный просвет, а двигатель снабдили иным блоком управления, интеркулером, альтер­нативным выхлопом и рядом других доработок. В итоге 3,5-литровый V6 из семейства EcoBoost развивает 525 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 10-ступен ­чатым «автоматом» и полным приводом.

Ещё на заводе пикап оснастили дополни­тель­ными опциями на общую сумму в 17,5 тысяч долларов, включая блокировку дифференциала на передней оси, акустику B&O, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и возможность дистанци­онного запуска двигателя.