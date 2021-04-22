Экстремальный пикап Ford Shelby с пробегом продаётся по цене Mercedes-Benz GLS
Дмитрий Елизаров
На площадке Marshall Glodman выставлена на продажу необычная версия пикапа Ford
В компании Shelby пикапу доработали ходовую часть, силовой агрегат и внешность. Отличить версию Shelby можно, скажем, по новым 18-дюймовым колёсам, встроенному в кузов каркасу безопасности (он предусматривает места для двух «запасок»), а также силовым бамперам спереди и сзади, воздухозаборнику на капоте и дополнительной «люстре».
В подвеске появились амортизаторы Fox Racing с выносными резервуарами, увеличивающие дорожный просвет, а двигатель снабдили иным блоком управления, интеркулером, альтернативным выхлопом и рядом других доработок. В итоге 3,5-литровый V6 из семейства EcoBoost развивает 525 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Работает он в паре с
10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Ещё на заводе пикап оснастили дополнительными опциями на общую сумму в 17,5 тысяч долларов, включая блокировку дифференциала на передней оси, акустику B&O, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и возможность дистанционного запуска двигателя.
Осенью прошлого года на продажу выставлялся другой необычный пикап Ford — модель
F-350,доработанная для участия в тюнинг-шоу SEMA. Грузовик обзавёлся, к примеру, 65-дюймовым телевизором и грилем с холодильником. Экстравагантную машину продали за 275 тысяч долларов (20,8 миллиона рублей).