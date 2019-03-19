Российский завод, выпускающий Ford Focus и Mondeo, оказался под угрозой закрытия

В рамках программы реструктуризации бизнеса компания Ford планирует закрыть один или несколько заводов в России: под угрозой закрытия оказалось и предприятие под Санкт-Петербургом, на котором собирают Ford Focus и Mondeo. На встрече профсоюзов завода во Всеволожске и руководства Ford, прошедшей 15–16 марта, профсоюзные лидеры предложили несколько вариантов сохранения рабочих мест. Как пишет издание Известия, среди них – модернизация модельной линейки, а также сдача части площадей завода в аренду автосервисам.

На встрече профсоюза с секретарём европейского производственного совета Ford было объявлено, что предприятие во Всеволожске может быть расформировано уже в начале 2020 года . Сохранить завод получится лишь в том случае, если он перестанет создавать убытки или хотя бы уменьшит их.



Профсоюзы, помимо более эффективного использования площадей, предлагают создать на базе завода конструкторское бюро, развернуть выпуск модификации Ford Focus с газобаллонным оборудованием, перенести во Всеволожск сборку кроссоверов Ford Kuga, а также наладить производство инкассаторского автомобиля на базе фургона Ford Transit, которым можно управлять по правам легковой категории B.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что, помимо моделей Ford Focus и Mondeo, в 2019-м на заводе может начаться производство «совершенно нового автомобиля», ориентированного на экспорт в страны Балтии и Скандинавии. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

О реорганизации европейского бизнеса компания Ford объявила в январе 2019-го. Решение о дальнейшей судьбе трёх российских заводов автопроизводителя (в Елабуге, во Всеволожске и Набережных Челнах) будет объявлено во втором квартале этого года.