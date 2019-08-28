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Ford: срок службы беспилотных автомобилей составит 4 года

Новости

Николай Андреев

Многие предсказывают, что с началом массового про­извод­ства полностью бес­пилот­ных автомо­билей спрос на привыч­ные машины сильно упадёт. Однако в Ford не боятся этого: как рассказал изданию The Telegraph опера­цион­ный директор отдела по разра­ботке авто­пилота Джон Рич, срок службы беспи­лотников составит четыре года.

Беспилотник на базе седана Ford Fusion (Mondeo)

  • В Ford рассчитывают, что автомо­билями с авто­пилотом, полностью заме­няющим водителя, не будут пользо­ваться так, как сейчас – личными. Беспилот­ники плани­руется продавать компаниям для служб такси, карше­ринга или для доставки грузов.

  • По словам Джона Рича, в будущем автомо­били с авто­пилотом вместо простаи­вания на парко­вочных местах станут непре­рывно ездить и из-за этого быстро изнаши­ваться. Сейчас в Ford прораба­тывают бизнес-модель с четырёх­летним жизнен­ным циклом электри­ческих беспилот­ных автомо­билей с учётом утили­зации вредных для природы аккуму­ляторов и других деталей.

Пока же автомобильный парк продолжает стареть. К началу 2019 года средний возраст легковых автомо­билей в США составил 11,8 года – это является самым высоким показа­телем с 2002 года. В России, по данным на 2018 год, средний возраст авто­парка 13,1 года, а годом ранее было 12,9 года.

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