Ford: срок службы беспилотных автомобилей составит 4 года

В Ford рассчитывают, что автомо­билями с авто­пилотом, полностью заме­няющим водителя, не будут пользо­ваться так, как сейчас – личными. Беспилот­ники плани­руется продавать компаниям для служб такси, карше­ринга или для доставки грузов.

По словам Джона Рича, в будущем автомо­били с авто­пилотом вместо простаи­вания на парко­вочных местах станут непре­рывно ездить и из-за этого быстро изнаши­ваться. Сейчас в Ford прораба­тывают бизнес-модель с четырёх­летним жизнен­ным циклом электри­ческих беспилот­ных автомо­билей с учётом утили­зации вредных для природы аккуму­ляторов и других деталей.

Пока же автомобильный парк продолжает стареть. К началу 2019 года средний возраст легковых автомо­билей в США составил 11,8 года – это является самым высоким показа­телем с 2002 года. В России, по данным на 2018 год, средний возраст авто­парка 13,1 года, а годом ранее было 12,9 года.