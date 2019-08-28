Ford: срок службы беспилотных автомобилей составит 4 года
Николай Андреев
Многие предсказывают, что с началом массового производства полностью беспилотных автомобилей спрос на привычные машины сильно упадёт. Однако в Ford не боятся этого: как рассказал изданию The Telegraph операционный директор отдела по разработке автопилота Джон Рич, срок службы беспилотников составит четыре года.
В Ford рассчитывают, что автомобилями с автопилотом, полностью заменяющим водителя, не будут пользоваться так, как сейчас – личными. Беспилотники планируется продавать компаниям для служб такси, каршеринга или для доставки грузов.
По словам Джона Рича, в будущем автомобили с автопилотом вместо простаивания на парковочных местах станут непрерывно ездить и из-за этого быстро изнашиваться. Сейчас в Ford прорабатывают бизнес-модель с четырёхлетним жизненным циклом электрических беспилотных автомобилей с учётом утилизации вредных для природы аккумуляторов и других деталей.
Пока же автомобильный парк продолжает стареть. К началу 2019 года средний возраст легковых автомобилей в США составил 11,8 года – это является самым высоким показателем с 2002 года. В России, по данным на 2018 год, средний возраст автопарка 13,1 года, а годом ранее было 12,9 года.