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Инженеры Ford изобрели тележку для супермаркета с системой автоматического торможения

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Андрей Шульдешов

Компания Ford, которая любит странные, но зачастую полезные изобретения (например, кепку для дальнобойщиков, которая не даёт спать за рулём), представила тележку для супермаркета с системой автоматического торможения.

В тележку установили систему Pre-Collision Assist, которая используется на серийных моделях Ford. Фронтальный радар следит за объектами на пути движения и в случае возникновения опасности активирует тормоз в переднем колесе.

В Ford говорят, что изобретение будет полезно в случаях, когда тележку по магазину доверяют катать детям (они часто не справляются с управлением или просто слишком увлекаются и врезаются). Правда, пока это лишь прототип, да еще и со своеобразным дизайном.

Ford Technology https://ford.to/PreCollisionAssist More on this story https://ford.to/SelfBrakingTrolley For parents of young children, in terms of stress, the weekly shop is right up there with getting the kids to bed and meal times. And few moments are more worrying than seeing your child career off at high speed on a supermarket trolley. Taking inspiration from its own Pre-Collison Assist technology, Ford has now come up with the “Self-Braking Trolley”. Design concept. Not available for purchase. ___ Follow Ford Europe on social media: ▶ YouTube Sub' https://ford.to/FordEUsubscribe ▶ Instagram https://ford.to/FordEUgrams ▶ Twitter https://ford.to/FordEUtweets ▶ Google News https://ford.to/EUnews ▶ Your Ford Web Portal https://ford.to/Ford

  • Ранее компания Ford представила двухместную кровать с «системой удержания в полосе». Она оставляет спящих на разных сторонах, чтобы они не мешали друг другу. Датчики веса фиксируют «передвижение» людей, а конвейерная лента, установленная вместо матраса, аккуратно двигается, чтобы у каждого было одинаковое количество свободного пространства.

  • Также в портфолио компании есть, например, симулятор потных ягодиц. С его помощью оценивают, насколько комфортно водителям будет ездить на дальние расстояния в сиденьях с той или иной отделкой.

Какие ещё идеи компании Ford стоит воплотить в жизнь?

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