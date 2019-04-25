Инженеры Ford изобрели тележку для супермаркета с системой автоматического торможения
Андрей Шульдешов
Компания Ford, которая любит странные, но зачастую полезные изобретения (например, кепку для дальнобойщиков, которая не даёт спать за рулём), представила тележку для супермаркета с системой автоматического торможения.
В тележку установили систему Pre-Collision Assist, которая используется на серийных моделях Ford. Фронтальный радар следит за объектами на пути движения и в случае возникновения опасности активирует тормоз в переднем колесе.
В Ford говорят, что изобретение будет полезно в случаях, когда тележку по магазину доверяют катать детям (они часто не справляются с управлением или просто слишком увлекаются и врезаются). Правда, пока это лишь прототип, да еще и со своеобразным дизайном.
Ранее компания Ford представила двухместную кровать с «системой удержания в полосе». Она оставляет спящих на разных сторонах, чтобы они не мешали друг другу. Датчики веса фиксируют «передвижение» людей, а конвейерная лента, установленная вместо матраса, аккуратно двигается, чтобы у каждого было одинаковое количество свободного пространства.
Также в портфолио компании есть, например, симулятор потных ягодиц. С его помощью оценивают, насколько комфортно водителям будет ездить на дальние расстояния в сиденьях с той или иной отделкой.