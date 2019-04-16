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Ford защитил автомобильные ключи от угонщиков

Новости

Николай Андреев

Система бесключевого доступа в автомобиль является очень удобной функцией, но при этом она уязвима для угонщиков. Компания Ford решила побороться с этим и представила более защищённые от перехвата сигнала автомобильные ключи.

Брелки бесключевого доступа нового образца

  • Суть новой технологии заключается в том, что брелок оснащается датчиком движения, который определяет положение ключа в пространстве, – если он в течение 40 секунд лежит неподвижно, радиопередатчик в нём отключается.

  • В таком случае брелок уходит в спящий режим, чтобы не быть пойманным ретранслятором радиосигнала. С помощью ретранслятора угонщики считывают импульс сигнала бесключевого доступа и передают его по радиоканалу на второе устройство, которым имитируется наличие ключа, открываются двери и запускается двигатель.

Первыми этой технологией оборудуют новые автомобили Fiesta и Focus в Европе. Также можно заменить ключ для машин, выпущенных не позднее 2017 года. Брелок бесключевого доступа с новым датчиком обойдётся в 85 долларов для Фиесты и в 94 доллара для Фокуса. Услуга «привязки» ключа к автомобилю оплачивается у дилера отдельно.

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