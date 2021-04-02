В России отозвали автомобили Ford из-за дефекта рулевого механизма

Автомобили подвело большое количество соли, оседающее за зиму в процессе эксплуатации. Произво­дитель выяснил, что из-за коррозии от неё могут возникнуть трещины в одном или нескольких болтах крепления электро­двигателя усилителя руля. Внезапно для водителя рулевое управление может лишиться усиления. Механиче­ская связь с колёсами, разумеется, сохранится, так что безопас­ность управления машиной не пострадает.

«На всех транспортных средствах в зависимости от состояния болтов креп­ления электро­двигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые с нанесе­нием ингибитора коррозии, а в случаях их отсут­ствия или поломки будет произведена замена рулевого механизма в сборе», — говорится в сообщении ведомства.

Список VIN-кодов потенциально неисправных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер по телефону.