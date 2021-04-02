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В России отозвали автомобили Ford из-за дефекта рулевого механизма

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Кирилл Малышев

Компания Ford отозвала в России на ремонт 2897 автомобилей Mondeo, S-Max и Galaxy из-за дефекта усилителя руля, информирует Росстандарт. Отзыву подлежат машины, собранные в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015-го.

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  • Автомобили подвело большое количество соли, оседающее за зиму в процессе эксплуатации. Произво­дитель выяснил, что из-за коррозии от неё могут возникнуть трещины в одном или нескольких болтах крепления электро­двигателя усилителя руля. Внезапно для водителя рулевое управление может лишиться усиления. Механиче­ская связь с колёсами, разумеется, сохранится, так что безопас­ность управления машиной не пострадает.

  • «На всех транспортных средствах в зависимости от состояния болтов креп­ления электро­двигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые с нанесе­нием ингибитора коррозии, а в случаях их отсут­ствия или поломки будет произведена замена рулевого механизма в сборе», — говорится в сообщении ведомства.

  • Список VIN-кодов потенциально неисправных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер по телефону.

  • В ноябре компания Ford отозвала 350 тысяч кроссоверов Explorer в Соединённых Штатах и ещё 25,2 тысячи в Канаде из-за дефекта подвески. Один из рычагов задней подвески кроссовера может просто пере­ломиться, что с высокой вероятностью приведёт к аварии. На тот момент было известно о 13 авариях, случив­шихся по этой причине. Травмы различной степени тяжести в них получили шесть человек.

Довелось поездить на машине без усилителя руля?

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