В России отозвали автомобили Ford из-за дефекта рулевого механизма
Кирилл Малышев
Компания Ford отозвала в России на ремонт 2897 автомобилей Mondeo,
Автомобили подвело большое количество соли, оседающее за зиму в процессе эксплуатации. Производитель выяснил, что из-за коррозии от неё могут возникнуть трещины в одном или нескольких болтах крепления электродвигателя усилителя руля. Внезапно для водителя рулевое управление может лишиться усиления. Механическая связь с колёсами, разумеется, сохранится, так что безопасность управления машиной не пострадает.
«На всех транспортных средствах в зависимости от состояния болтов крепления электродвигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые с нанесением ингибитора коррозии, а в случаях их отсутствия или поломки будет произведена замена рулевого механизма в сборе», — говорится в сообщении ведомства.
Список VIN-кодов потенциально неисправных автомобилей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы также могут проверить машину на предмет отзыва на Авто.ру или просто дождаться, пока с ними свяжется дилер по телефону.
В ноябре компания Ford отозвала 350 тысяч кроссоверов Explorer в Соединённых Штатах и ещё 25,2 тысячи в Канаде
из-задефекта подвески. Один из рычагов задней подвески кроссовера может просто переломиться, что с высокой вероятностью приведёт к аварии. На тот момент было известно о 13 авариях, случившихся по этой причине. Травмы различной степени тяжести в них получили шесть человек.