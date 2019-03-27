Ford официально объявил об уходе с российского рынка

Компания Ford официально объявила о фактическом уходе с российского рынка. В представительстве марки Авто.ру сообщили, что Ford до сентября 2019 года полностью прекратит в России продажи легковых автомобилей. К июню завершится производство на заводах в Набережных Челнах, где выпускают модели Fiesta и EcoSport, и Всеволожске (Focus и Mondeo), а также закроется предприятие по выпуску двигателей в Елабуге (там же летом прекратится сборка кроссоверов Kuga и Explorer).

Ford Transit