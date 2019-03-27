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Ford официально объявил об уходе с российского рынка

Новости

Николай Андреев

Компания Ford официально объявила о фактическом уходе с российского рынка. В представительстве марки Авто.ру сообщили, что Ford до сентября 2019 года полностью прекратит в России продажи легковых автомобилей. К июню завершится производство на заводах в Набережных Челнах, где выпускают модели Fiesta и EcoSport, и Всеволожске (Focus и Mondeo), а также закроется предприятие по выпуску двигателей в Елабуге (там же летом прекратится сборка кроссоверов Kuga и Explorer).

Ford Transit

  • Совместное предприятие Ford Sollers формально сохранится, но контролирующим акционером станет российская фирма – ей будет принадлежать 51 процент акций СП.

  • В рамках реструктуризации российского бизнеса Ford сохранит своё присутствие только в сегменте лёгкого коммерческого транспорта и продолжит сборку модели Transit на заводе в Елабуге.

Теперь автопроизводителю предстоит провести «значительное сокращение штата сотрудников», в первую очередь – по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Ford продолжит выполнять гарантийные обязательства и сервисные работы легковых автомобилей в полном объёме.

Обойдёмся одним Транзитом?

Ford на Авто.ру

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