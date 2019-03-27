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В правительстве подтвердили прекращение выпуска легковых Фордов в России

Новости

Николай Андреев

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью «Коммерсанту» подтвердил информацию о прекращении производства легковых автомобилей Ford в России. Плюс ко всему, американский автопроизводитель выйдет из СП с отечественной компанией Sollers.

Ford Transit

  • Sollers займётся выпуском коммерческих автомобилей Ford Transit и в течение ближайших двух месяцев подпишет соглашение с правительством для получения государственных льгот, субсидий и компенсации утилизационного сбора.

  • Фургоны и микроавтобусы продолжат собирать в Елабуге, но кроссоверы Kuga и Explorer исчезнут с конвейера этого предприятия. Также закроют два других завода Ford – во Всеволожске (там производят Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (Ecosport и Fiesta).

Ford был одним из первых зарубежных автопроизводителей, начавших выпускать автомобили в России. Завод во Всеволожске открылся в 2002 году – там собирали первые Фокусы. Совместное предприятие Ford Sollers появилось в 2011 году.

Будете скучать по легковым машинам Ford?

Ford на Авто.ру

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