В правительстве подтвердили прекращение выпуска легковых Фордов в России
Николай Андреев
Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью «Коммерсанту» подтвердил информацию о прекращении производства легковых автомобилей Ford в России. Плюс ко всему, американский автопроизводитель выйдет из СП с отечественной компанией Sollers.
Sollers займётся выпуском коммерческих автомобилей Ford Transit и в течение ближайших двух месяцев подпишет соглашение с правительством для получения государственных льгот, субсидий и компенсации утилизационного сбора.
Фургоны и микроавтобусы продолжат собирать в Елабуге, но кроссоверы Kuga и Explorer исчезнут с конвейера этого предприятия. Также закроют два других завода Ford – во Всеволожске (там производят Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (Ecosport и Fiesta).
Ford был одним из первых зарубежных автопроизводителей, начавших выпускать автомобили в России. Завод во Всеволожске открылся в 2002 году – там собирали первые Фокусы. Совместное предприятие Ford Sollers появилось в 2011 году.