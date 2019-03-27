В правительстве подтвердили прекращение выпуска легковых Фордов в России

Sollers займётся выпуском коммерческих автомобилей Ford Transit и в течение ближайших двух месяцев подпишет соглашение с правительством для получения государственных льгот, субсидий и компенсации утилизационного сбора.

Фургоны и микроавтобусы продолжат собирать в Елабуге, но кроссоверы Kuga и Explorer исчезнут с конвейера этого предприятия. Также закроют два других завода Ford – во Всеволожске (там производят Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (Ecosport и Fiesta).