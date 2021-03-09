На продажу выставили редчайший Ford 1986 года. Таких в мире всего 24

Автомобиль выпущен в 1986 году и с тех пор проехал 800 километров. Белый кузов и серый салон находятся в идеальном состоянии, соответ­ствующем пробегу. Полностью оригиналь­ная комплектность добавляет автомобилю ценности.

Машина ввезена в Штаты в 2018 году. Непосред­ственно перед этим двигатель – турбиро­ванный объёмом 2,1 литра – прошёл ребилд в Велико­британии. В источниках разнятся данные об отдаче мотора: от 558 до 826 л.с.

Через пятиступенчатую «механику» мощность уходит на все колёса. Для эффектив­ной её реализации в конструкции преду­смотрены три дифферен­циала повышенного трения. Ford RS 200 Evolution щеголяет составными 16-дюймовыми дисками, мощными противо­туманками Hella, воздухо­заборниками на крыше, внушитель­ным антикрылом и гоночными «ковшами» в салоне.

Модель родилась как омологаци­онная для гоночной раллийной серии В. В 1984–1986 годах сделали 200 машин, только 24 из которых были «злыми» Evolution. Остальные имели турбомотор 1.8 отдачей 250 л.с. В гоночной ипостаси он выдавал 350–450 сил. Для дорожной версии существовал кит увели­чения мощности до 300 «лошадей».