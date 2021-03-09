На продажу выставили редчайший Ford 1986 года. Таких в мире всего 24
Кирилл Малышев
В Калифорнии выставили на продажу недавно введённый в США уникальный спорткар Ford. Это один из 24 построенных «Эволюшенов» модели RS 200, которая сама по себе увидела свет тиражом в 200 штук. На портале Bring a Trailer за 10 дней до конца торгов цена достигла 270 000 долларов (больше 20 миллионов рублей).
Автомобиль выпущен в 1986 году и с тех пор проехал 800 километров. Белый кузов и серый салон находятся в идеальном состоянии, соответствующем пробегу. Полностью оригинальная комплектность добавляет автомобилю ценности.
Машина ввезена в Штаты в 2018 году. Непосредственно перед этим двигатель – турбированный объёмом 2,1 литра – прошёл ребилд в Великобритании. В источниках разнятся данные об отдаче мотора: от 558 до 826 л.с.
Через пятиступенчатую «механику» мощность уходит на все колёса. Для эффективной её реализации в конструкции предусмотрены три дифференциала повышенного трения. Ford RS 200 Evolution щеголяет составными 16-дюймовыми дисками, мощными противотуманками Hella, воздухозаборниками на крыше, внушительным антикрылом и гоночными «ковшами» в салоне.
Модель родилась как омологационная для гоночной раллийной серии В. В 1984–1986 годах сделали 200 машин, только 24 из которых были «злыми» Evolution. Остальные имели турбомотор 1.8 отдачей 250 л.с. В гоночной ипостаси он выдавал 350–450 сил. Для дорожной версии существовал кит увеличения мощности до 300 «лошадей».
В феврале дилерский центр Kassabian Hot Cars выставлял на продажу уникальный родстер Ford Speedbird, построенный почти 20 лет назад кастомайзером Чипом Фузом. Принято считать, что именно с этого проекта началась его телекарьера. Новый Thunderbird тогда только появился на рынке, и концерн попросил трёх известных тюнеров подготовить собственные модификации модели к тюнинг-шоу SEMA 2003 года.