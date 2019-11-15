Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры

Помимо названия, электрокроссовер роднят с купе эмблемы Мустанга, схожие оптика и линия бокового остекления. В остальном он выглядит как средне­стати­стический купеобразный кроссовер. В интерьере есть вертикально распо­ложенный дисплей мульти­медийной системы, небольшая цифровая приборная панель и длинные дефлекторы вентиляции.

Для Ford Mustang Mach-E предложат пять комплектаций. Стоимость базовой Select начинается с отметки в 43 895 долларов (2,8 миллиона рублей). Столько просят за заднеприводный кроссовер с электро­мотором на 258 л.с. (415 Н·м), разгоняющийся до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 6,5 секунды и проезжающий на одном заряде 370 километров по американ­скому циклу EPA. Опционально предложат полноприводную версию с силовой установкой в 258 л.с. (581 Н·м) – в таком случае ускорение до 96,5 км/ч составляет 5,5 секунды, а запас хода – 338 кило­метров.

Комплектация Premium (от 50 600 долларов или 3,2 миллиона рублей) помимо разного типа привода имеет два варианта батарей. С младшим аккумулятором характеристики те же, что у базового исполнения. Более дально­бойная модификация (от 436 до 483 километров) отличается отдачей в 286 л.с. (415 Н·м) с задним приводом или 337 л.с. (581 Н·м) с полным. Разгон до 96,5 км/ч у последней вариации занимает около пяти секунд.

За 52 400 долларов (3,3 миллиона рублей) предлагается заднеприводная версия California Route 1 на 286 сил, а за 59 900 долларов (3,83 миллиона рублей) – комплектация First Edition с полным приводом и мощностью 337 сил.