Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры
Николай Андреев
Из-за ошибки в конфигураторе Ford до официальной презентации появилась информация о первом электрическом кроссовере марки – Mustang Mach-E. Участникам форума Mach E удалось сделать скриншоты с изображениями модели, её основными техническими характеристиками и ценами до того, как все данные закрыли.
Помимо названия, электрокроссовер роднят с купе эмблемы Мустанга, схожие оптика и линия бокового остекления. В остальном он выглядит как среднестатистический купеобразный кроссовер. В интерьере есть вертикально расположенный дисплей мультимедийной системы, небольшая цифровая приборная панель и длинные дефлекторы вентиляции.
Для Ford Mustang Mach-E предложат пять комплектаций. Стоимость базовой Select начинается с отметки в 43 895 долларов (2,8 миллиона рублей). Столько просят за заднеприводный кроссовер с электромотором на 258 л.с. (415 Н·м), разгоняющийся до 60 миль в час
(96,5 км/ч)за 6,5 секунды и проезжающий на одном заряде 370 километров по американскому циклу EPA. Опционально предложат полноприводную версию с силовой установкой в 258 л.с. (581 Н·м) – в таком случае ускорение до 96,5 км/чсоставляет 5,5 секунды, а запас хода – 338 километров.
Комплектация Premium (от 50 600 долларов или 3,2 миллиона рублей) помимо разного типа привода имеет два варианта батарей. С младшим аккумулятором характеристики те же, что у базового исполнения. Более дальнобойная модификация (от 436 до 483 километров) отличается отдачей в 286 л.с. (415 Н·м) с задним приводом или 337 л.с. (581 Н·м) с полным. Разгон до
96,5 км/чу последней вариации занимает около пяти секунд.
За 52 400 долларов (3,3 миллиона рублей) предлагается заднеприводная версия California Route 1 на 286 сил, а за 59 900 долларов (3,83 миллиона рублей) – комплектация First Edition с полным приводом и мощностью 337 сил.
Особняком стоит полноприводная топ-версия GT (от 60 500 долларов или 3,87 миллиона рублей). Её мощность не указана, но такой Mustang
Mach-Eразгоняется до 96,5 км/чвсего за 3,5 секунды при запасе хода в 402 километра.
Официальная презентация Ford Mustang