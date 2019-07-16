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Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одним кросс-универсалом

Новости

Николай Андреев

Компания Ford планирует радикально переделать европей­скую модельную линейку. Как сообщает издание Autocar, в 2021 году вседорож­ный универсал придёт на смену одно­временно трём моделям: Mondeo, S-Max и Galaxy.

Рендер кросс-универсала Ford от Autocar

  • Как сообщают неназванные представи­тели Ford, главным конку­рентом будущей новинки станет Subaru Outback. К слову, японский кросс-универсал доступен только с полным приводом, а его дорожный просвет составляет 220 милли­метров.

  • Безымянного новичка построят на модульной плат­форме C2, которую использует семей­ство Focus и кроссовер Kuga. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двига­тели, а также гибридный вариант с 48-вольтовым стартер-генератором. Пока неизвестно, получит ли универсал полно­приводную трансмиссию.

  • Новый кросс-универсал Ford появится не только в Европе, но и в Северной Америке. Однако в России модель не будет представ­лена: в этом году компания полностью прекратит продажи легковых автомо­билей.

Скоро Ford уберёт из линейки все минивэны, хотя ещё недавно компания предлагала большой ассорти­мент таких моделей. Уже в конце лета 2019 года завершится выпуск B-Max, C-Max и Grand C-Max, а в 2020 году перестанут производить S-Max и Galaxy.

Какое название подойдёт кросс-универсалу Ford больше всего?

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