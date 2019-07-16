Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одним кросс-универсалом

Как сообщают неназванные представи­тели Ford, главным конку­рентом будущей новинки станет Subaru Outback. К слову, японский кросс-универсал доступен только с полным приводом, а его дорожный просвет составляет 220 милли­метров.

Безымянного новичка построят на модульной плат­форме C2, которую использует семей­ство Focus и кроссовер Kuga. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двига­тели, а также гибридный вариант с 48-вольтовым стартер-генератором. Пока неизвестно, получит ли универсал полно­приводную трансмиссию.