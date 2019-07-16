Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одним кросс-универсалом
Николай Андреев
Компания Ford планирует радикально переделать европейскую модельную линейку. Как сообщает издание Autocar, в 2021 году вседорожный универсал придёт на смену одновременно трём моделям: Mondeo,
Как сообщают неназванные представители Ford, главным конкурентом будущей новинки станет Subaru Outback. К слову, японский кросс-универсал доступен только с полным приводом, а его дорожный просвет составляет 220 миллиметров.
Безымянного новичка построят на модульной платформе C2, которую использует семейство Focus и кроссовер Kuga. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридный вариант
с 48-вольтовымстартер-генератором. Пока неизвестно, получит ли универсал полноприводную трансмиссию.
Новый кросс-универсал Ford появится не только в Европе, но и в Северной Америке. Однако в России модель не будет представлена: в этом году компания полностью прекратит продажи легковых автомобилей.
Скоро Ford уберёт из линейки все минивэны, хотя ещё недавно компания предлагала большой ассортимент таких моделей. Уже в конце лета 2019 года завершится выпуск