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Масштабный отзыв Ford: на сервис отправят более 700 тысяч машин

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Дмитрий Елизаров

Концерн Ford объявил о начале масштабной отзывной кампании в Северной Америке, в которой примут участие более 700 тысяч кроссоверов, внедорож­ников и пикапов (един­ственный легковой автомобиль в списке — Mustang). Как передаёт Autoblog, у машин выявлена проблема с камерой заднего вида.

  • Камера может проецировать на экран мульти­медийной системы нечитаемое искажённое изобра­жение либо вообще не передавать картинку. Причина — в потенциально неисправной печатной плате, но на сервисных центрах отзываемым авто­мобилям будут менять всё устройство в сборе.

  • Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с конца прошлого по середину нынешнего года. В списке потенциально неисправных моделей — кроссоверы Escape, Edge и Expedition, пикапы Ranger, F-150 и Super Duty, а также спорткар Mustang и фургон Transit.

  • Отзывная кампания распространяется на США, Канаду и Мексику.

  • Свой последний отзыв в России марка Ford объявила, уже официально покинув рынок. В марте нынешнего года были отозваны 9318 машин модели Mondeo и 9130 пикапов Ranger. У первых была диагно­стирована возможная проблема с автоматиче­ской КПП, вторые оснащены дефектными подушками безопас­ности марки Takata.

  • Проверить, попадает ли какой-либо автомобиль под отзыв, можно на Авто.ру: для этого достаточно ввести госномер или VIN-код автомобиля.

А вам случалось участвовать в отзывах?

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