Масштабный отзыв Ford: на сервис отправят более 700 тысяч машин
Дмитрий Елизаров
Концерн Ford объявил о начале масштабной отзывной кампании в Северной Америке, в которой примут участие более 700 тысяч кроссоверов, внедорожников и пикапов (единственный легковой автомобиль в списке — Mustang). Как передаёт Autoblog, у машин выявлена проблема с камерой заднего вида.
Камера может проецировать на экран мультимедийной системы нечитаемое искажённое изображение либо вообще не передавать картинку. Причина — в потенциально неисправной печатной плате, но на сервисных центрах отзываемым автомобилям будут менять всё устройство в сборе.
Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с конца прошлого по середину нынешнего года. В списке потенциально неисправных моделей — кроссоверы Escape, Edge и Expedition, пикапы Ranger,
F-150и Super Duty, а также спорткар Mustang и фургон Transit.
Отзывная кампания распространяется на США, Канаду и Мексику.
Свой последний отзыв в России марка Ford объявила, уже официально покинув рынок. В марте нынешнего года были отозваны 9318 машин модели Mondeo и 9130 пикапов Ranger. У первых была диагностирована возможная проблема с автоматической КПП, вторые оснащены дефектными подушками безопасности марки Takata.
Проверить, попадает ли какой-либо автомобиль под отзыв, можно на Авто.ру: для этого достаточно ввести госномер или VIN-код автомобиля.