Масштабный отзыв Ford: на сервис отправят более 700 тысяч машин

Камера может проецировать на экран мульти­медийной системы нечитаемое искажённое изобра­жение либо вообще не передавать картинку. Причина — в потенциально неисправной печатной плате, но на сервисных центрах отзываемым авто­мобилям будут менять всё устройство в сборе.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с конца прошлого по середину нынешнего года. В списке потенциально неисправных моделей — кроссоверы Escape, Edge и Expedition, пикапы Ranger, F-150 и Super Duty, а также спорткар Mustang и фургон Transit.

Отзывная кампания распространяется на США, Канаду и Мексику.

Свой последний отзыв в России марка Ford объявила, уже официально покинув рынок. В марте нынешнего года были отозваны 9318 машин модели Mondeo и 9130 пикапов Ranger. У первых была диагно­стирована возможная проблема с автоматиче­ской КПП, вторые оснащены дефектными подушками безопас­ности марки Takata.