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Это не глюк, а тизер нового кроссовера Ford

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Николай Андреев

Компания Ford опубликовала новый тизер компактного кроссовера Puma и объявила дату премьеры — новинку представят 26 июня

  • Внешне Ford Puma будет похожа на соплатформенный хэтчбек Fiesta последнего поколения. Ранее заявлялось, что кроссовер получит багажник объёмом 456 литров, в котором поместятся «две сумки для гольфа в вертикальном положении».

  • Ford Puma дебютирует с гибридной силовой установкой мощностью 155 л.с., которая будет состоять из литрового бензинового двигателя и 48-вольтового стартера-генератора. Позднее появятся и другие версии, включая «заряженную» Puma ST.

Что-нибудь поняли про внешность Пумы из нового тизера?

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