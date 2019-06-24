Это не глюк, а тизер нового кроссовера Ford

Внешне Ford Puma будет похожа на соплатформенный хэтчбек Fiesta последнего поколения. Ранее заявлялось, что кроссовер получит багажник объёмом 456 литров, в котором поместятся «две сумки для гольфа в вертикальном положении».

Ford Puma дебютирует с гибридной силовой установкой мощностью 155 л.с., которая будет состоять из литрового бензинового двигателя и 48-вольтового стартера-генератора. Позднее появятся и другие версии, включая «заряженную» Puma ST.