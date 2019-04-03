Ford Puma возродится в виде маленького кроссовера
Николай Андреев
Компания Ford подтвердила скорую премьеру компактного кроссовера Puma – и показала первое изображение будущей новинки.
Паркетник, по размерам близкий к хэтчбеку Ford Fiesta, получит багажник объёмом 456 литров. По словам представителей компании, это будет рекорд в классе – в кроссовер поместятся две сумки для гольфа в вертикальном положении.
Ford Puma оснастят 155-сильной «мягко-гибридной» установкой, которую недавно получила Фиеста. Она состоит из бензинового мотора 1.0 серии EcoBoost и 48-вольтового стартера-генератора, помогающего при разгоне.
Премьера кроссовера Ford Puma состоится в 2019 году. Производство модели наладят в конце этого года на румынском заводе.
Под названием Puma с 1997 по 2002 год выпускалось небольшое переднеприводное купе. В его основе лежала платформа хэтчбека Fiesta четвёртого поколения.