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Ford Puma возродится в виде маленького кроссовера

Новости

Николай Андреев

Компания Ford подтвердила скорую премьеру компактного кроссовера Puma – и показала первое изображение будущей новинки.

Кроссовер Ford Puma
Кроссовер Ford Puma
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Кроссовер Ford Puma

  • Паркетник, по размерам близкий к хэтчбеку Ford Fiesta, получит багажник объёмом 456 литров. По словам представителей компании, это будет рекорд в классе – в кроссовер поместятся две сумки для гольфа в вертикальном положении.

  • Ford Puma оснастят 155-сильной «мягко-гибридной» установкой, которую недавно получила Фиеста. Она состоит из бензинового мотора 1.0 серии EcoBoost и 48-вольтового стартера-генератора, помогающего при разгоне.

  • Премьера кроссовера Ford Puma состоится в 2019 году. Производство модели наладят в конце этого года на румынском заводе.

Оригинальное купе Ford Puma

Под названием Puma с 1997 по 2002 год выпускалось небольшое переднеприводное купе. В его основе лежала платформа хэтчбека Fiesta четвёртого поколения.

Какое ещё купе Ford может дать имя кроссоверу?

Купе Ford Puma на Авто.ру

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