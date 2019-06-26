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Преемником кроссовера Ford EcoSport стала гибридная Пума

Новости

Николай Андреев

Марка Ford официально представила компактный кроссовер Puma. 22 года назад так называлось небольшое купе, а теперь компания использует это название для небольшого вседорожника.

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  • Ford Puma построен на платформе хэтчбека Fiesta последнего поколения и максимально похож на него и по дизайну, и по технике. Новинка пока представлена в версии ST-Line с глянцево-чёрными элементами отделки, 19-дюймовыми колёсами и увеличенным спойлером.

  • Передняя панель Пумы взята от Фиесты без изменений. Зато багажник тут больше на 164 литра — его объём составляет 456 литров. Правда, в этот показатель включено 80-литровое подполье MegaBox — оно легко моется и имеет отверстие для слива воды.

  • На старте продаж Ford Puma получит только гибридные силовые установки. Литровый трёх­цилиндровый турбомотор, доступный в вариантах на 125 и 155 л.с., сочетается с 48-вольтовым стартером-генератором мощностью 16 л.с. (50 Н·м) и литий-ионной тяговой батареей. Мягко-гибридная система помогает при ускорении и рекуперирует энергию на торможении. Позже появятся обычные «турботройки» и новые дизельные двигатели.

  • В Европе Puma пока будет оснащаться только шестиступенчатой «механикой» и передним приводом. Позднее появится семи­ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

  • Доработок шасси немного: кроссоверу лишь усилили полузависимую балку задней подвески, а также установили более жёсткие втулки рычагов и перенастроенные амортизаторы с пружинами.

  • У Ford Puma есть адаптивный круиз-контроль CoPilot360 с двумя камерами, тремя радарами и 12 ультразвуковыми датчиками, панорамная крыша, 12,3-дюймовая цифровая приборка, беспроводная зарядка для телефона, мультимедийка SYNC 3 с восьмидюймовым дисплеем, электропривод двери багажника, 575-ваттная аудиосистема B&O с десятью динамиками и сабвуфером.

Производство Ford Puma запустят на румынском заводе Крайова, который скоро прекратит выпуск кроссовера EcoSport. На европейский рынок новинка поступит к концу 2019 года.

Как вам замена EcoSport от Ford?

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