Преемником кроссовера Ford EcoSport стала гибридная Пума

Ford Puma построен на платформе хэтчбека Fiesta последнего поколения и максимально похож на него и по дизайну, и по технике. Новинка пока представлена в версии ST-Line с глянцево-чёрными элементами отделки, 19-дюймовыми колёсами и увеличенным спойлером.



Передняя панель Пумы взята от Фиесты без изменений. Зато багажник тут больше на 164 литра — его объём составляет 456 литров. Правда, в этот показатель включено 80-литровое подполье MegaBox — оно легко моется и имеет отверстие для слива воды.

На старте продаж Ford Puma получит только гибридные силовые установки. Литровый трёх­цилиндровый турбомотор, доступный в вариантах на 125 и 155 л.с., сочетается с 48-вольтовым стартером-генератором мощностью 16 л.с. (50 Н·м) и литий-ионной тяговой батареей. Мягко-гибридная система помогает при ускорении и рекуперирует энергию на торможении. Позже появятся обычные «турботройки» и новые дизельные двигатели.

В Европе Puma пока будет оснащаться только шестиступенчатой «механикой» и передним приводом. Позднее появится семи­ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Доработок шасси немного: кроссоверу лишь усилили полузависимую балку задней подвески, а также установили более жёсткие втулки рычагов и перенастроенные амортизаторы с пружинами.