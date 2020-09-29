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Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры

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Дмитрий Елизаров

На автосалоне в Пекине компания Ford продемонстрировала необычный арт-объект — скульптуру некоего «автомобиля будущего». Она выполнена в соответствии с новыми канонами фирменного стиля Progressive Energy In Strength и, как предполагает Carscoops, намекает на новое поколение Мустанга.

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  • Арт-объект переосмысливает дизайнерский язык Ford за счёт более стремительных и динамичных, но в то же время ровных и гладких линий. Скульптура должна символизировать уверенное движение вперёд и прогрессивную энергию бренда.

  • Отличительной чертой инсталляции стала новейшая решётка радиатора Ford: она имеет восьмиугольную форму, а трёхмерное наполнение решётки выполнено из элементов аналогичных очертаний. Возможно, такая решётка появится в ближайшем будущем на серийных Фордах.

  • Сама же скульптура вызывает прямые ассоциации со спорткарами семейства Ford Mustang, что заставило заподозрить в ней намёк на скорое появление Мустанга нового поколения. Предполагается, что семейство сменит поколение к началу 2022 года.

  • Самым дорогим Мустангом в истории сейчас считается Shelby GT350R гонщика Кена Майлза: в июле нынешнего года купе было продано на аукционе за 3,85 миллиона долларов.

Как вам такой художественный Мустанг?

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