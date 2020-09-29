Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры

Арт-объект переосмысливает дизайнерский язык Ford за счёт более стремительных и динамичных, но в то же время ровных и гладких линий. Скульптура должна символизировать уверенное движение вперёд и прогрессивную энергию бренда.

Отличительной чертой инсталляции стала новейшая решётка радиатора Ford: она имеет восьмиугольную форму, а трёхмерное наполнение решётки выполнено из элементов аналогичных очертаний. Возможно, такая решётка появится в ближайшем будущем на серийных Фордах.

Сама же скульптура вызывает прямые ассоциации со спорткарами семейства Ford Mustang, что заставило заподозрить в ней намёк на скорое появление Мустанга нового поколения. Предполагается, что семейство сменит поколение к началу 2022 года.