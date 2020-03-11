Ford распродаст имущество с российских заводов
Дмитрий Савостьянчик
Часть движимого имущества российских заводов Ford, на которых выпускались легковые модели, будет выставлено на торги в конце марта. Договор о проведении аукциона подписан между «Форд Мотор Компани» и «Российским аукционным домом» (РАД), сообщает «Коммерсантъ».
Всего на торги выставлено 11 лотов с заводов во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. Их общая начальная цена — 9,2 миллиона рублей. Среди имущества числятся передвижные погрузочные эстакады, автомобильные подъёмники, сварочные роботы, ручной инструмент, пресс для пробивки накладки ветрового стекла и прицепные тележки. Стоимость лотов — от 20 тысяч рублей до 4,2 миллиона. Аукцион состоится 27 марта. Позже на торги будут выставлены сборочные линии.
Об уходе с российского рынка легкового подразделения Ford и окончании выпуска легковых автомобилей на местных заводах СП Ford Sollers объявило весной 2019 года. Во Всеволожске собирались две модели — Focus и Mondeo. В Набережных Челнах было налажено производство Fiesta и EcoSport. Предприятие СП в Елабуге (Республика Татарстан) выпускало бензиновые двигатели для Фиесты, Фокуса и ЭкоСпорта. Позднее это предприятие было модернизировано и теперь собирает коммерческие модели Ford Transit.