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Ford распродаст имущество с российских заводов

Новости

Дмитрий Савостьянчик

Часть движимого имущества российских заводов Ford, на которых выпуска­лись легковые модели, будет выстав­лено на торги в конце марта. Договор о прове­дении аукциона подписан между «Форд Мотор Компани» и «Российским аукционным домом» (РАД), сообщает «Коммерсантъ».

Всего на торги выставлено 11 лотов с заводов во Всево­ложске, Набережных Челнах и Елабуге. Их общая начальная цена — 9,2 миллиона рублей. Среди имуще­ства числятся пере­движные погрузочные эстакады, автомо­бильные подъёмники, сварочные роботы, ручной инстру­мент, пресс для пробивки накладки ветрового стекла и прицепные тележки. Стоимость лотов — от 20 тысяч рублей до 4,2 миллиона. Аукцион состоится 27 марта. Позже на торги будут выстав­лены сборочные линии. 

Об уходе с российского рынка легкового подразде­ления Ford и окончании выпуска легковых автомо­билей на местных заводах СП Ford Sollers объявило весной 2019 года. Во Всево­ложске собирались две модели — Focus и Mondeo. В Набереж­ных Челнах было налажено производ­ство Fiesta и EcoSport. Предприятие СП в Елабуге (Республика Татар­стан) выпускало бензиновые двигатели для Фиесты, Фокуса и ЭкоСпорта. Позднее это предприятие было модерни­зировано и теперь собирает коммер­ческие модели Ford Transit.

Как считаете, легковые Ford ещё вернутся в Россию?

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