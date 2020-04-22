Помните британца, который нашёл закопанный Форд у себя в саду? Тайну машины разгадали

Про закопанный автомобиль узнала в новостях 91-летняя вдова ветерана Второй мировой войны Гарольда Лайлса Маргарет. Она связалась с журнали­стами и рассказала, что машина принадлежала её мужу.

Семья Лайлсов жила в Хекмондвайке после войны и пользовалась Ford Popular, выпущенным в период с 1955 по 1956 год. Двухдверка была самой дешёвой моделью марки, и после крупной поломки в 1964 году Гарольд решил закопать автомобиль на заднем дворе, чтобы не платить за утилизацию, которая в те времена стоила дорого. Вместе с машиной он «похоронил» бутылку из-под молока и банку с парафином.