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Помните британца, который нашёл закопанный Форд у себя в саду? Тайну машины разгадали

Новости

Николай Андреев

В Великобритании смогли раскрыть тайну закопанного в земле Ford Popular 103e. Машину нашёл Джон Брейшоу во время благо­устройства своего участка. Историю автомобиля рассказало издание The Times.

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  • Про закопанный автомобиль узнала в новостях 91-летняя вдова ветерана Второй мировой войны Гарольда Лайлса Маргарет. Она связалась с журнали­стами и рассказала, что машина принадлежала её мужу.

  • Семья Лайлсов жила в Хекмондвайке после войны и пользовалась Ford Popular, выпущенным в период с 1955 по 1956 год. Двухдверка была самой дешёвой моделью марки, и после крупной поломки в 1964 году Гарольд решил закопать автомобиль на заднем дворе, чтобы не платить за утилизацию, которая в те времена стоила дорого. Вместе с машиной он «похоронил» бутылку из-под молока и банку с парафином.

  • Лайлсы переехали в 1970 году, а бывший военный умер в 1987 году. Нынешний владелец участка Джон купил дом у другой семьи в 2019-м. Когда он нашёл Ford, Брейшоу связался с сыном предыдущих владельцев, но они ничего не знали о машине под землёй.

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