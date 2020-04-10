Британец нашёл на заднем дворе закопанный полвека назад автомобиль
Николай Андреев
В британском Хекмондвайке местный житель обнаружил Ford Popular 103e, который был закопан на заднем дворе его дома. Как сообщает BBC, Джон Брейшоу нашёл машину, когда решил заняться благоустройством участка в вынужденном (из-за пандемии коронавируса) отпуске.
Автомобиль оказался полностью комплектным, за исключением колёс, но кузов практически полностью сгнил. По приборной панели Джон определил, что этот Ford Popular был выпущен в период с 1955 по 1956 год.
Брейшоу связался с сыном предыдущих владельцев участка, которые жили на нём 50 лет, однако они ничего не знали о закопанной машине. Также не удалось найти информацию по сохранившемуся номерному знаку — записей об автомобиле в базах не обнаружилось, хотя в Великобритании хранятся данные обо всех зарегистрированных машинах.
Соседи Джона рассказали, что в
1950-хв городе жили сотрудники секретной службы страны, а обнаруженный Форд выкрашен в серый цвет, характерный для военных автомобилей тех лет.
Британец пока не решил, что делать с найденным Ford Popular: оставить машину в земле, превратив в арт-объект, или вытащить её с помощью спецтехники. Восстанавливать автомобиль, который был самой дешёвой моделью марки, Джон не собирается.