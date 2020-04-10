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Британец нашёл на заднем дворе закопанный полвека назад автомобиль

Новости

Николай Андреев

В британском Хекмондвайке местный житель обнаружил Ford Popular 103e, который был закопан на заднем дворе его дома. Как сообщает BBC, Джон Брейшоу нашёл машину, когда решил заняться благо­устройством участка в вынужденном (из-за пандемии коронавируса) отпуске.

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  • Автомобиль оказался полностью комплектным, за исключе­нием колёс, но кузов практи­чески полностью сгнил. По приборной панели Джон определил, что этот Ford Popular был выпущен в период с 1955 по 1956 год.

  • Брейшоу связался с сыном предыдущих владельцев участка, которые жили на нём 50 лет, однако они ничего не знали о закопанной машине. Также не удалось найти информацию по сохранив­шемуся номерному знаку — записей об автомо­биле в базах не обнаружи­лось, хотя в Велико­британии хранятся данные обо всех зареги­стри­ро­ванных машинах.

  • Соседи Джона рассказали, что в 1950-х в городе жили сотруд­ники секретной службы страны, а обнару­женный Форд выкрашен в серый цвет, характер­ный для военных автомо­билей тех лет.

  • Британец пока не решил, что делать с найденным Ford Popular: оставить машину в земле, превратив в арт-объект, или вытащить её с помощью спецтехники. Восстанав­ливать автомобиль, который был самой дешёвой моделью марки, Джон не собирается.

Что нужно сделать с этим Ford Popular?

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