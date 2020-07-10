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Сотрудники Ford потребовали запретить выпуск машин для полиции

Новости

Наталья Насонова

Межрасовый конфликт в Соединённых Штатах дошёл и до автомо­бильной промыш­ленности: несколько служащих компании Ford написали руко­водству письмо с призывом перестать делать авто­мобили для нужд полиции. Об этом сообщает Jalopnik.

  • Группа сотрудников компании с разным цветом кожи потребо­вала прекратить много­летнее сотрудни­чество концерна Ford с право­охрани­тельными органами. Соответ­ствующее письмо, адресо­ванное генеральному директору Джиму Хаккету и предсе­дателю совета директоров Биллу Форду, циркули­рует внутри штаб-квартиры Ford.

  • Причиной послужила волна протестов, прокатив­шаяся по всей Америке после того, как сотруд­ником полиции был убит афро­американец Джордж Флойд. На задержание полицейские прибыли на служебном авто­мобиле Ford, и в дальнейшем на разгон демон­страций полиция часто приезжала на авто­мобилях этого концерна, который является одним из крупнейших поставщиков спец­транспорта в США.

  • Джим Хаккет отреагировал ответным письмом, в котором категори­чески отверг идею прекра­щения произ­водства транспорта для полиции, заявив, что это услож­нило бы её работу и создало угрозу безопас­ности для полицейских. Издание намекает, что, помимо фактически полного владения «полицейским авторынком», Ford явно получает за это некие префе­ренции от властей и совер­шенно точно не намерен отказы­ваться от госзаказов.

  • Ford Motor Company и право­охрани­тельные органы США сотруд­ничают ещё с 1950 года. Долгое время основным транс­портом полиции США был леген­дарный седан Crown Victoria. Сейчас на службе в полиции, помимо самого распро­странённого Ford Explorer, находятся модели F-150, Expedition, Fusion и Transit.

Как следует поступить концерну Ford?

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