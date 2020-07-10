Сотрудники Ford потребовали запретить выпуск машин для полиции

Группа сотрудников компании с разным цветом кожи потребо­вала прекратить много­летнее сотрудни­чество концерна Ford с право­охрани­тельными органами. Соответ­ствующее письмо, адресо­ванное генеральному директору Джиму Хаккету и предсе­дателю совета директоров Биллу Форду, циркули­рует внутри штаб-квартиры Ford.

Причиной послужила волна протестов, прокатив­шаяся по всей Америке после того, как сотруд­ником полиции был убит афро­американец Джордж Флойд. На задержание полицейские прибыли на служебном авто­мобиле Ford, и в дальнейшем на разгон демон­страций полиция часто приезжала на авто­мобилях этого концерна, который является одним из крупнейших поставщиков спец­транспорта в США.

Джим Хаккет отреагировал ответным письмом, в котором категори­чески отверг идею прекра­щения произ­водства транспорта для полиции, заявив, что это услож­нило бы её работу и создало угрозу безопас­ности для полицейских. Издание намекает, что, помимо фактически полного владения «полицейским авторынком», Ford явно получает за это некие префе­ренции от властей и совер­шенно точно не намерен отказы­ваться от госзаказов.