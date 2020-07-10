Сотрудники Ford потребовали запретить выпуск машин для полиции
Наталья Насонова
Межрасовый конфликт в Соединённых Штатах дошёл и до автомобильной промышленности: несколько служащих компании Ford написали руководству письмо с призывом перестать делать автомобили для нужд полиции. Об этом сообщает Jalopnik.
Группа сотрудников компании с разным цветом кожи потребовала прекратить многолетнее сотрудничество концерна Ford с правоохранительными органами. Соответствующее письмо, адресованное генеральному директору Джиму Хаккету и председателю совета директоров Биллу Форду, циркулирует внутри штаб-квартиры Ford.
Причиной послужила волна протестов, прокатившаяся по всей Америке после того, как сотрудником полиции был убит афроамериканец Джордж Флойд. На задержание полицейские прибыли на служебном автомобиле Ford, и в дальнейшем на разгон демонстраций полиция часто приезжала на автомобилях этого концерна, который является одним из крупнейших поставщиков спецтранспорта в США.
Джим Хаккет отреагировал ответным письмом, в котором категорически отверг идею прекращения производства транспорта для полиции, заявив, что это усложнило бы её работу и создало угрозу безопасности для полицейских. Издание намекает, что, помимо фактически полного владения «полицейским авторынком», Ford явно получает за это некие преференции от властей и совершенно точно не намерен отказываться от госзаказов.
Ford Motor Company и правоохранительные органы США сотрудничают ещё с 1950 года. Долгое время основным транспортом полиции США был легендарный седан Crown Victoria. Сейчас на службе в полиции, помимо самого распространённого Ford Explorer, находятся модели
F-150,Expedition, Fusion и Transit.