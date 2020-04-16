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Телефонную будку оснастили 380-сильным V8. Теперь её можно купить

Новости

Николай Андреев

На немецком eBay появилось объявление о продаже автомо­биля с настоящей телефонной будкой вместо кузова. За странный хот-род просят очень большую сумму — 119 тысяч евро (9,7 миллиона рублей).

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  • Машину построил канадский кастомайзер Джерри Ним ещё в конце 1970-х. Он взял за основу старое шасси Ford, установил теле­фонную будку и создал необычный хот-род. Под открытым небом остался V8 мощностью 380 лошадиных сил от модели Chevrolet. Вся тяга идёт на огромные задние колёса через трёх­ступен­чатый «автомат».

  • Управление дроссельной заслонкой выведено на диск телефона, установ­ленного в будке. На полу — рычаг гидравли­ческого тормоза, а руль для фотосессии может быть демонти­рован. Впрочем, руль тут вообще не очень нужен, так как машине нельзя выезжать на обычные дороги.

  • Джерри Ним впервые показал свой хот-род на канадском между­народном автосалоне, после чего он участво­вал в других выставках по всей Северной Америке. В 1981 году автомобиль дебюти­ровал в Европе на тюнинг-шоу в немецком Эссене, где привлёк внимание местного коллекционера. После меро­приятия немец выкупил хот-род, и на долгое время о машине все забыли. Теперь её выставили на продажу по цене нового Porsche 911 Carrera.

Что ещё можно установить вместо кабины хот-род?

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