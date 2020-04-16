Телефонную будку оснастили 380-сильным V8. Теперь её можно купить
Николай Андреев
На немецком eBay появилось объявление о продаже автомобиля с настоящей телефонной будкой вместо кузова. За странный хот-род просят очень большую сумму — 119 тысяч евро (9,7 миллиона рублей).
Машину построил канадский кастомайзер Джерри Ним ещё в конце
1970-х.Он взял за основу старое шасси Ford, установил телефонную будку и создал необычный хот-род. Под открытым небом остался V8 мощностью 380 лошадиных сил от модели Chevrolet. Вся тяга идёт на огромные задние колёса через трёхступенчатый «автомат».
Управление дроссельной заслонкой выведено на диск телефона, установленного в будке. На полу — рычаг гидравлического тормоза, а руль для фотосессии может быть демонтирован. Впрочем, руль тут вообще не очень нужен, так как машине нельзя выезжать на обычные дороги.
Джерри Ним впервые показал свой хот-род на канадском международном автосалоне, после чего он участвовал в других выставках по всей Северной Америке. В 1981 году автомобиль дебютировал в Европе на тюнинг-шоу в немецком Эссене, где привлёк внимание местного коллекционера. После мероприятия немец выкупил хот-род, и на долгое время о машине все забыли. Теперь её выставили на продажу по цене нового Porsche 911 Carrera.