Телефонную будку оснастили 380-сильным V8. Теперь её можно купить

Машину построил канадский кастомайзер Джерри Ним ещё в конце 1970-х. Он взял за основу старое шасси Ford, установил теле­фонную будку и создал необычный хот-род. Под открытым небом остался V8 мощностью 380 лошадиных сил от модели Chevrolet. Вся тяга идёт на огромные задние колёса через трёх­ступен­чатый «автомат».

Управление дроссельной заслонкой выведено на диск телефона, установ­ленного в будке. На полу — рычаг гидравли­ческого тормоза, а руль для фотосессии может быть демонти­рован. Впрочем, руль тут вообще не очень нужен, так как машине нельзя выезжать на обычные дороги.