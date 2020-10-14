Цифровая инструкция к пикапу F-150 сэкономит Форду 290 тонн бумаги ежегодно
Дмитрий Елизаров
Руководство по эксплуатации пикапа Ford F-150 нового поколения будет доступно в электронном виде. Таким способом концерн решил сэкономить на расходах на бумагу: если сложить одну на другую инструкции для годовой партии пикапов, получится стопка высотой в 5,5 километров.
Весит ежегодный тираж мануалов для пикапа, по подсчётам производителя, 290 тонн — это примерный эквивалент массы 122 грузовиков этой модели. Связан объём тиража с популярностью Ford
F-150в Северной Америке. К примеру, как уточняет Motor1, в 2019-мв США Ford продал около 900 тысяч экземпляров пикапа, что сделало F-150лидером продаж в стране.
В новом поколении для каждой модификации Ford
F-150будет доступна цифровая версия документа, которую интегрируют в бортовую мультимедийную систему SYNC — она вошла в базовую комплектацию нового пикапа. Тем самым концерн планирует не только сэкономить на типографских расходах, но и снизить нагрузку на окружающую среду.
В цифровой версии руководства по эксплуатации будут функция поиска и потоковая передача видео.
Новое, четырнадцатое по счёту, поколение
F-150компания представила в июне нынешнего года. Пикап получил шесть комплектаций с тремя типами кабины и двумя вариантами колёсной базы, а также гибридную силовую установку. Помимо неё, для F-150предложат атмосферные 3,3-литровый V6 и 5,0-литровый V8, турбированный V6 объёмом 3,5 литра и трёхлитровый турбодизель. В планах компании значится выпуск полностью электрической модификации пикапа и «заряженной» версии F-150Raptor.