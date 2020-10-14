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Цифровая инструкция к пикапу F-150 сэкономит Форду 290 тонн бумаги ежегодно

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Дмитрий Елизаров

Руководство по эксплуатации пикапа Ford F-150 нового поколения будет доступно в электронном виде. Таким способом концерн решил сэкономить на расходах на бумагу: если сложить одну на другую инструкции для годовой партии пикапов, получится стопка высотой в 5,5 километров.

  • Весит ежегодный тираж мануалов для пикапа, по подсчётам произво­дителя, 290 тонн — это примерный экви­валент массы 122 грузовиков этой модели. Связан объём тиража с популяр­ностью Ford F-150 в Северной Америке. К примеру, как уточняет Motor1, в 2019-м в США Ford продал около 900 тысяч экзем­пляров пикапа, что сделало F-150 лидером продаж в стране.

  • В новом поколении для каждой модификации Ford F-150 будет доступна цифровая версия документа, которую интегри­руют в бортовую мульти­медийную систему SYNC — она вошла в базовую комплектацию нового пикапа. Тем самым концерн планирует не только сэкономить на типограф­ских расходах, но и снизить нагрузку на окружающую среду.

  • В цифровой версии руководства по эксплуатации будут функция поиска и потоковая передача видео.

  • Новое, четырнадцатое по счёту, поколение F-150 компания пред­ставила в июне нынешнего года. Пикап получил шесть комплектаций с тремя типами кабины и двумя вариантами колёсной базы, а также гибридную силовую установку. Помимо неё, для F-150 предложат атмосферные 3,3-литровый V6 и 5,0-литровый V8, турбиро­ванный V6 объёмом 3,5 литра и трёхлитровый турбодизель. В планах компании значится выпуск полностью электрической моди­фикации пикапа и «заряженной» версии F-150 Raptor.

Открывали хоть раз бумажный мануал к вашему автомобилю?

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