Цифровая инструкция к пикапу F-150 сэкономит Форду 290 тонн бумаги ежегодно

Весит ежегодный тираж мануалов для пикапа, по подсчётам произво­дителя, 290 тонн — это примерный экви­валент массы 122 грузовиков этой модели. Связан объём тиража с популяр­ностью Ford F-150 в Северной Америке. К примеру, как уточняет Motor1, в 2019-м в США Ford продал около 900 тысяч экзем­пляров пикапа, что сделало F-150 лидером продаж в стране.

В новом поколении для каждой модификации Ford F-150 будет доступна цифровая версия документа, которую интегри­руют в бортовую мульти­медийную систему SYNC — она вошла в базовую комплектацию нового пикапа. Тем самым концерн планирует не только сэкономить на типограф­ских расходах, но и снизить нагрузку на окружающую среду.

В цифровой версии руководства по эксплуатации будут функция поиска и потоковая передача видео.