Названа дата дебюта возрождённого Ford Bronco
Николай Андреев
Компания Ford объявила, что мировая премьера внедорожника Bronco нового поколения состоится весной 2020 года. Представители фирмы пока не торопятся показывать детали будущей новинки, ограничившись лишь демонстрацией изменённой эмблемы, вдохновлённой предыдущими версиями модели.
Под названием Bronco, которое Ford использовал с 1966 по 1996 год, дебютирует рамный внедорожник, построенный на базе пикапа Ranger. Возрождённая модель станет прямым конкурентом Jeep Wrangler и она также выйдет в двух типах кузова – трёхдверном и удлинённом с пятью дверями, которые, как и крыша, станут легкосъёмными.
По предварительным данным, новый Ford Bronco оснастят 230-сильной «турбочетвёркой» 2.3 и 2,7-литровым битурбированным V6 мощностью около 300 сил. Они будут сочетаться с семиступенчатой «механикой» и десятиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, только полный.