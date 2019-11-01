Названа дата дебюта возрождённого Ford Bronco

Под названием Bronco, которое Ford использовал с 1966 по 1996 год, дебютирует рамный внедорожник, построенный на базе пикапа Ranger. Возрождённая модель станет прямым конкурентом Jeep Wrangler и она также выйдет в двух типах кузова – трёхдверном и удлинённом с пятью дверями, которые, как и крыша, станут легкосъёмными.