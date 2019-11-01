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Названа дата дебюта возрождённого Ford Bronco

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Николай Андреев

Компания Ford объявила, что мировая премьера внедорожника Bronco нового поколения состоится весной 2020 года. Представители фирмы пока не торопятся показывать детали будущей новинки, ограничившись лишь демонстрацией изменённой эмблемы, вдохновлённой предыдущими версиями модели.

Логотип нового Ford Bronco
Оригинальный Ford Bronco 1966 года
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Логотип нового Ford Bronco

  • Под названием Bronco, которое Ford использовал с 1966 по 1996 год, дебютирует рамный внедорожник, построенный на базе пикапа Ranger. Возрождённая модель станет прямым конкурентом Jeep Wrangler и она также выйдет в двух типах кузова – трёхдверном и удлинённом с пятью дверями, которые, как и крыша, станут легкосъёмными.

  • По предварительным данным, новый Ford Bronco оснастят 230-сильной «турбочетвёркой» 2.3 и 2,7-литровым битурбированным V6 мощностью около 300 сил. Они будут сочетаться с семиступенчатой «механикой» и десятиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, только полный.

The last Bronco Ford produced was in the 1990s. Get ready for the World Premiere of the 2021 Ford Bronco this Spring. Learn more about 2021 Ford Bronco here: https://ford.to/36ie9jC SUBSCRIBE: http://ford.to/SubscribeFordMotorCompany #Ford Connect with Ford: http://ford.to/FordMotorCompany Facebook: http://ford.to/FordMotorCompanyFB Twitter: http://ford.to/FordMotorCompanyTW Instagram: http://ford.to/FordMotorCompanyIG Ford Social: http://ford.to/FordMotorCompanySocial About Ford: The official YouTube channel for Ford Motor Company. Subscribe for weekly videos showcasing our vehicles, innovation and stories that inspire you to go further. Our videos are here for your entertainment, and you are welcome to use, share and embed links for all our videos, but the videos themselves are property of Ford Motor Company. You are not permitted to download any video and re-upload under any circumstances without written consent from Ford Motor Company. The Ford Bronco: 2020 World Premiere | Ford https://www.youtube.com/user/Ford

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