Ушедший из России Ford отзывает 18 тысяч автомобилей в России

У попавших под отзыв Ford Mondeo с шестиступен­чатыми «автоматами» 6F35 может быть повреждена или отсутствовать законцовка троса рычага переключения передач. Из-за этого трансмиссию в какой-то момент не получится перевести в нужный режим, и автомобиль начнёт неконтролируемое движение.

Ford Ranger отзывается из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. Из-за растрески­вания корпуса газогенератора возможно неправильное срабатывание при аварии — металлические осколки способны серьёзно ранить людей в салоне.

На отзываемых Mondeo заменят втулки троса и установят защитные крышки. На пикапы поставят новые газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.