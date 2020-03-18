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Ушедший из России Ford отзывает 18 тысяч автомобилей в России

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Николай Андреев

Росстандарт сообщил о двух отзывных кампаниях, которые затрагивают 18 448 машин марки Ford. Первая касается 9318 автомобилей семейства Mondeo, проданных в России с марта 2015 года по декабрь 2019 год. Под вторую попали 9130 пикапов Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

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  • У попавших под отзыв Ford Mondeo с шестиступен­чатыми «автоматами» 6F35 может быть повреждена или отсутствовать законцовка троса рычага переключения передач. Из-за этого трансмиссию в какой-то момент не получится перевести в нужный режим, и автомобиль начнёт неконтролируемое движение.

  • Ford Ranger отзывается из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. Из-за растрески­вания корпуса газогенератора возможно неправильное срабатывание при аварии — металлические осколки способны серьёзно ранить людей в салоне.

  • На отзываемых Mondeo заменят втулки троса и установят защитные крышки. На пикапы поставят новые газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Ваш автомобиль попал в этот отзыв?

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