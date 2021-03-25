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Ford прекратит выпуск модели Mondeo после почти 30 лет производства

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford намерена прекратить производство и продажи седана и универсала Mondeo в Европе, причём прямых наследников у модели не будет. Как уточняет Autocar, это связано с растущей популяр­ностью кроссоверов, и освободив­шееся в линейке место займёт как раз кросс-купе.

  • В начале нынешнего века семейство Mondeo, появив­шееся на рынке в 1993 году, считалось одной из самых востребо­ванных моделей Ford: в 2001 году её продажи превысили 86,5 тысячи экзем­пляров. Продавался одно время Ford Mondeo и в России. Однако растущая популярность крос­соверов привела к тому, что Mondeo оказался почти не востребован.

  • По данным издания, за 2020 год концерну удалось реализовать лишь 2400 авто­мобилей этой модели, причём кроссоверы заняли почти 40% всего объёма продаж (плюс 8% к преды­дущему году). Как заявил пред­ставитель компании, Ford намерева­ется развивать модельную линейку таким образом, чтобы удовлет­ворить потреб­ности покупате­лей, и поэтому семейство Mondeo будет снято с произ­водства уже в следующем марте.

  • Таким образом, в 2022 году легковую часть модель­ного ряда Ford будут составлять только Fiesta и Focus. Место Mondeo займёт новейшее кросс-купе, прототип которого впервые заметили на тестах ещё в январе нынешнего года. Пред­полагается, что оно получит «цифровой» салон, а основную массу силовых установок составят гибридные. Учитывая, что Ford намерен отказаться от имени Mondeo, для новинки, которая должна быть представ­лена к концу нынешнего года, будет придумано иное название.

  • Сам же Ford Mondeo переживал последнее обновление в 2019 году. Семейству доработали внешность и интерьер, а в моторной гамме появились гибриды и усовер­шенство­ванные дизельные двигатели.

Как по-вашему, кроссоверы действительно популярнее седанов?

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