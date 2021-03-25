Ford прекратит выпуск модели Mondeo после почти 30 лет производства
Дмитрий Елизаров
Компания Ford намерена прекратить производство и продажи седана и универсала Mondeo в Европе, причём прямых наследников у модели не будет. Как уточняет Autocar, это связано с растущей популярностью кроссоверов, и освободившееся в линейке место займёт как раз кросс-купе.
В начале нынешнего века семейство Mondeo, появившееся на рынке в 1993 году, считалось одной из самых востребованных моделей Ford: в 2001 году её продажи превысили 86,5 тысячи экземпляров. Продавался одно время Ford Mondeo и в России. Однако растущая популярность кроссоверов привела к тому, что Mondeo оказался почти не востребован.
По данным издания, за 2020 год концерну удалось реализовать лишь 2400 автомобилей этой модели, причём кроссоверы заняли почти 40% всего объёма продаж (плюс 8% к предыдущему году). Как заявил представитель компании, Ford намеревается развивать модельную линейку таким образом, чтобы удовлетворить потребности покупателей, и поэтому семейство Mondeo будет снято с производства уже в следующем марте.
Таким образом, в 2022 году легковую часть модельного ряда Ford будут составлять только Fiesta и Focus. Место Mondeo займёт новейшее кросс-купе, прототип которого впервые заметили на тестах ещё в январе нынешнего года. Предполагается, что оно получит «цифровой» салон, а основную массу силовых установок составят гибридные. Учитывая, что Ford намерен отказаться от имени Mondeo, для новинки, которая должна быть представлена к концу нынешнего года, будет придумано иное название.
Сам же Ford Mondeo переживал последнее обновление в 2019 году. Семейству доработали внешность и интерьер, а в моторной гамме появились гибриды и усовершенствованные дизельные двигатели.