Раскрыта тайна загадочного среднемоторного Мустанга

Разработка Mustang Mach 2 была засекречена и велась в подвальном помещении студии в сверхурочное время, поэтому большинство работников дизайн-центра ничего не знало о загадочном прототипе. По версии Магальди, позже на его основе создали ранний пластилиновый макет, а затем уничтожили. Так поступали почти со всеми концептами и прототипами, которые в 1960-е годы Форд создавал в огромных количествах.