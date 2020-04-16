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Раскрыта тайна загадочного среднемоторного Мустанга

Новости

Николай Андреев

Недавно компания Ford обратилась ко всем за помощью в поиске информации о прототипе среднемоторного Мустанга 1966 года, найденного на четырёх архивных фотографиях. Автопроизводитель не мог узнать истории таинственного автомобиля в течение пяти лет. Однако с этим быстро справились Jalopnik и Autoblog.

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  • Журналисты связались с автомобильным историком Джимом Фарреллом, который обзвонил 13 дизайнеров, работавших в Ford в середине 1960-х. Среди них оказался Бад Магальди, который в 1966-м проходил стажировку в дизайн-студии марки в Дирборне, где и были сделаны снимки.

  • Магальди рассказал, что таинственный прототип является посадочным макетом концептуального Ford Mustang Mach 2, который представили на Чикагском автосалоне в 1967 году. Макет создали инженеры-компоновщики концерна из кузовных панелей серийного Мустанга 1966 года. Выставочный образец построила дочерняя студия Kar Kraft, используя трубчатый каркас и кузов из стеклопластика.

Выставочный концепт Ford Mustang Mach 2
Выставочный концепт Ford Mustang Mach 2
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Выставочный концепт Ford Mustang Mach 2

  • Разработка Mustang Mach 2 была засекречена и велась в подвальном помещении студии в сверхурочное время, поэтому большинство работников дизайн-центра ничего не знало о загадочном прототипе. По версии Магальди, позже на его основе создали ранний пластилиновый макет, а затем уничтожили. Так поступали почти со всеми концептами и прототипами, которые в 1960-е годы Форд создавал в огромных количествах.

  • Изначально в Ford были уверены, что таинственный макет не имеет никакого отношения к средне­моторному концепту Ford Mustang Mach 2. Так считали из-за серьёзных различий во внешности и конструкции между макетом и выставочным автомобилем.

Ford стоит вернуться к идее создания среднемоторного Мустанга?

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